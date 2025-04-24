Делайте двойную порцию: эти рулетики разлетаются за минуту

Эти рулетики из ветчины с чесночно-сырной начинкой — идеальное решение для праздничного стола или фуршета. Готовятся просто, выглядят эффектно, а вкус у них — с характером: сливочный, чуть острый и пикантный. Их можно приготовить заранее, чтобы освободить время перед подачей, и даже слегка адаптировать под свои вкусы.
Ветчина — 500 г
Сыр полутвёрдый — 500 г
Майонез (Провансаль) — 5 ст. л.
Чеснок — 3 зубчика
Белая часть зелёного лука — 20 г
Карри — 0,5 ч. л.
Перец чёрный и красный (острый) — по щепотке
По желанию: добавьте варёное яйцо, натёртое на мелкой тёрке — это сделает начинку ещё нежнее.
1. Подготовка
Тонко нарежьте ветчину. Удобнее всего это делать слайсером, но можно и острым ножом.
2. Начинка
Измельчите чеснок и лук (только белую часть), натрите сыр. Обжарьте карри на сухой сковороде — всего 20 секунд, чтобы раскрыть аромат. Смешайте карри с майонезом, добавьте оба вида перца.
3. Сборка начинки
Соедините сыр, чеснок и лук с карри-майонезом. Перемешайте — получается густая, ароматная масса.
4. Формируем рулетики
На край каждого ломтика ветчины выложите ложку начинки, сверните в рулет. Уложите швом вниз, прикройте плёнкой, придавите сверху доской и отправьте в холодильник на 30-60 минут.
5. Подача
Выложите рулетики на сервировочное блюдо — веером, башенкой или пирамидкой. Украсьте листиками салата и томатами черри.
Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.
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