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Делайте двойную порцию: эти рулетики разлетаются за минуту

1:51
Еда

Эти рулетики из ветчины с чесночно-сырной начинкой — идеальное решение для праздничного стола или фуршета. Готовятся просто, выглядят эффектно, а вкус у них — с характером: сливочный, чуть острый и пикантный. Их можно приготовить заранее, чтобы освободить время перед подачей, и даже слегка адаптировать под свои вкусы.

Рулетики из ветчины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики из ветчины

Что понадобится:

  • Ветчина — 500 г

  • Сыр полутвёрдый — 500 г

  • Майонез (Провансаль) — 5 ст. л.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Белая часть зелёного лука — 20 г

  • Карри — 0,5 ч. л.

  • Перец чёрный и красный (острый) — по щепотке

По желанию: добавьте варёное яйцо, натёртое на мелкой тёрке — это сделает начинку ещё нежнее.

Как готовить:

1. Подготовка
Тонко нарежьте ветчину. Удобнее всего это делать слайсером, но можно и острым ножом.

2. Начинка
Измельчите чеснок и лук (только белую часть), натрите сыр. Обжарьте карри на сухой сковороде — всего 20 секунд, чтобы раскрыть аромат. Смешайте карри с майонезом, добавьте оба вида перца.

3. Сборка начинки
Соедините сыр, чеснок и лук с карри-майонезом. Перемешайте — получается густая, ароматная масса.

4. Формируем рулетики
На край каждого ломтика ветчины выложите ложку начинки, сверните в рулет. Уложите швом вниз, прикройте плёнкой, придавите сверху доской и отправьте в холодильник на 30-60 минут.

5. Подача
Выложите рулетики на сервировочное блюдо — веером, башенкой или пирамидкой. Украсьте листиками салата и томатами черри.

Уточнения

Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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