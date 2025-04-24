Делайте двойную порцию: эти рулетики разлетаются за минуту

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти рулетики из ветчины с чесночно-сырной начинкой — идеальное решение для праздничного стола или фуршета. Готовятся просто, выглядят эффектно, а вкус у них — с характером: сливочный, чуть острый и пикантный. Их можно приготовить заранее, чтобы освободить время перед подачей, и даже слегка адаптировать под свои вкусы.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рулетики из ветчины

Что понадобится:

Ветчина — 500 г

Сыр полутвёрдый — 500 г

Майонез (Провансаль) — 5 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Белая часть зелёного лука — 20 г

Карри — 0,5 ч. л.

Перец чёрный и красный (острый) — по щепотке

По желанию: добавьте варёное яйцо, натёртое на мелкой тёрке — это сделает начинку ещё нежнее.

Как готовить:

1. Подготовка

Тонко нарежьте ветчину. Удобнее всего это делать слайсером, но можно и острым ножом.

2. Начинка

Измельчите чеснок и лук (только белую часть), натрите сыр. Обжарьте карри на сухой сковороде — всего 20 секунд, чтобы раскрыть аромат. Смешайте карри с майонезом, добавьте оба вида перца.

3. Сборка начинки

Соедините сыр, чеснок и лук с карри-майонезом. Перемешайте — получается густая, ароматная масса.

4. Формируем рулетики

На край каждого ломтика ветчины выложите ложку начинки, сверните в рулет. Уложите швом вниз, прикройте плёнкой, придавите сверху доской и отправьте в холодильник на 30-60 минут.

5. Подача

Выложите рулетики на сервировочное блюдо — веером, башенкой или пирамидкой. Украсьте листиками салата и томатами черри.

Уточнения

Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.

