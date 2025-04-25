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Летний вкус за 15 минут: салат с крабовыми палочками и овощами

1:54
Еда

Классический крабовый салат можно подать по-особенному — достаточно добавить в него немного гавайского настроения. Секрет — в готовой овощной смеси, которая уже содержит рис, горошек, кукурузу и болгарский перец. Остаётся обжарить её на оливковом масле, а дальше — дело техники. Получается яркий, сочный и очень лёгкий в приготовлении салат на каждый день и для гостей.

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Что понадобится:

  • Гавайская смесь (Hortex) — 400 г

  • Крабовые палочки — 200 г

  • Маринованные огурцы — 3 шт.

  • Яйца — 2 шт.

  • Лёгкий майонез — 4 ст. л.

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Зелёный лук — 2 пера

  • Укроп — 2 веточки

  • Чёрный перец, соль — по вкусу

Как готовить:

1. Овощи
Разогрейте сковороду с оливковым маслом, выложите замороженную гавайскую смесь (размораживать не нужно), приправьте. Влейте немного воды, тушите под крышкой 5 минут, затем ещё 3-4 минуты без крышки. Остудите.

2. Яйца
Отварите яйца вкрутую (10 минут с момента закипания), остудите и нарежьте кубиками.

3. Крабовые палочки и огурцы
Палочки очистите от плёнки, нарежьте кружочками. Огурцы порубите кубиками.

4. Сборка
Смешайте в салатнике овощную смесь, яйца, крабовые палочки, огурцы, укроп. Заправьте майонезом.

5. Финал
Уберите салат под плёнку в холодильник на 1 час. Перед подачей добавьте зелёный лук и перемешайте.

Совет: если хотите сделать салат ещё интереснее — добавьте немного лимонного сока или пару капель соевого соуса.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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