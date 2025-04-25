Летний вкус за 15 минут: салат с крабовыми палочками и овощами

Классический крабовый салат можно подать по-особенному — достаточно добавить в него немного гавайского настроения. Секрет — в готовой овощной смеси, которая уже содержит рис, горошек, кукурузу и болгарский перец. Остаётся обжарить её на оливковом масле, а дальше — дело техники. Получается яркий, сочный и очень лёгкий в приготовлении салат на каждый день и для гостей.
Гавайская смесь (Hortex) — 400 г
Крабовые палочки — 200 г
Маринованные огурцы — 3 шт.
Яйца — 2 шт.
Лёгкий майонез — 4 ст. л.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Зелёный лук — 2 пера
Укроп — 2 веточки
Чёрный перец, соль — по вкусу
1. Овощи
Разогрейте сковороду с оливковым маслом, выложите замороженную гавайскую смесь (размораживать не нужно), приправьте. Влейте немного воды, тушите под крышкой 5 минут, затем ещё 3-4 минуты без крышки. Остудите.
2. Яйца
Отварите яйца вкрутую (10 минут с момента закипания), остудите и нарежьте кубиками.
3. Крабовые палочки и огурцы
Палочки очистите от плёнки, нарежьте кружочками. Огурцы порубите кубиками.
4. Сборка
Смешайте в салатнике овощную смесь, яйца, крабовые палочки, огурцы, укроп. Заправьте майонезом.
5. Финал
Уберите салат под плёнку в холодильник на 1 час. Перед подачей добавьте зелёный лук и перемешайте.
Совет: если хотите сделать салат ещё интереснее — добавьте немного лимонного сока или пару капель соевого соуса.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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