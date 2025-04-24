Вечер спасён: подлива из курицы, которую можно приготовить на скорую руку

Что приготовить вечером, когда голова уже не варит, а хочется чего-то вкусного и сытного? Ответ прост — подлива из курицы. Всё, что нужно, наверняка уже есть в холодильнике: пара куриных филе, сметана, немного овощей и капелька вдохновения.
Готовится такая подлива за 50 минут, получается густой, ароматной и универсальной — подходит к рису, макаронам и даже к гречке.
Куриное филе — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Сметана 20% — 100 г
Бульон (или вода) — 200 мл
Мука — 30 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Орегано — 0,5 ч. л.
Тимьян — 2 веточки
Мускатный орех — щепотка
Соль и перец — по вкусу
Варианты:
Нет моркови? Добавьте шампиньоны. Нет сметаны? Возьмите сливки. Нет бульона? Просто долейте воды.
1. Подготовка
Порубите лук и чеснок, морковь натрите, филе нарежьте кубиками. Всё готово к жарке.
2. Обжарка курицы
Разогрейте сковороду с высокими бортиками. Обжарьте мясо до белого цвета — около 7 минут на среднем огне.
3. Добавление овощей и специй
Положите лук и морковь, жарьте ещё 10 минут. Затем добавьте чеснок, орегано, тимьян и мускатный орех. Перемешайте и прогрейте всё вместе пару минут.
4. Соус
Посыпьте смесь мукой и быстро перемешайте. Влейте бульон, а когда соус станет гладким — добавьте сметану. Перемешайте.
5. Томление
Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 10-15 минут. Подлива должна получиться густой, а курица — нежной.
6. Подача
Подавайте с любимым гарниром. Особенно вкусно сочетается с картофельным пюре, макаронами или булгуром.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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