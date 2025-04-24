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Вечер спасён: подлива из курицы, которую можно приготовить на скорую руку

2:12
Еда

Что приготовить вечером, когда голова уже не варит, а хочется чего-то вкусного и сытного? Ответ прост — подлива из курицы. Всё, что нужно, наверняка уже есть в холодильнике: пара куриных филе, сметана, немного овощей и капелька вдохновения.

подлива из курицы
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
подлива из курицы

Готовится такая подлива за 50 минут, получается густой, ароматной и универсальной — подходит к рису, макаронам и даже к гречке.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Куриное филе — 2 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Сметана 20% — 100 г

  • Бульон (или вода) — 200 мл

  • Мука — 30 г

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Орегано — 0,5 ч. л.

  • Тимьян — 2 веточки

  • Мускатный орех — щепотка

  • Соль и перец — по вкусу

Варианты:
Нет моркови? Добавьте шампиньоны. Нет сметаны? Возьмите сливки. Нет бульона? Просто долейте воды.

Как готовить:

1. Подготовка
Порубите лук и чеснок, морковь натрите, филе нарежьте кубиками. Всё готово к жарке.

2. Обжарка курицы
Разогрейте сковороду с высокими бортиками. Обжарьте мясо до белого цвета — около 7 минут на среднем огне.

3. Добавление овощей и специй
Положите лук и морковь, жарьте ещё 10 минут. Затем добавьте чеснок, орегано, тимьян и мускатный орех. Перемешайте и прогрейте всё вместе пару минут.

4. Соус
Посыпьте смесь мукой и быстро перемешайте. Влейте бульон, а когда соус станет гладким — добавьте сметану. Перемешайте.

5. Томление
Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите 10-15 минут. Подлива должна получиться густой, а курица — нежной.

6. Подача
Подавайте с любимым гарниром. Особенно вкусно сочетается с картофельным пюре, макаронами или булгуром.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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