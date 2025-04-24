Подлива к любому гарниру: куриная печень в мягком сметанном соусе

Когда хочется чего-то домашнего, но без лишней суеты, подлива из куриной печени — идеальный вариант. Она готовится быстро, требует минимум ингредиентов, а результат всегда радует: густой соус, мягкие кусочки печени и вкус, который вызывает ассоциации с маминым обедом.
Куриная печень — 400 г
Сметана (20%) — 150 г
Вода — 100 мл
Лук — 1 небольшая головка (около 80 г)
Морковь — 1 средняя (70 г)
Прованские травы — 1 ч. л.
Кукурузный крахмал — 0,5 ч. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
По желанию можно добавить 1 ст. л. томатной пасты — это придаст блюду более насыщенный вкус.
1. Подготовка печени
Промойте печень, удалите лишний жир и прожилки. Нарежьте кусочками и обсушите бумажными полотенцами.
2. Овощи
Лук нарежьте кубиком, морковь натрите. Обжарьте их в масле на небольшом огне около 5 минут.
3. Обжарка печени
Добавьте печень к овощам и жарьте ещё 7 минут. Не давайте смеси пригореть — перемешивайте.
4. Соус
Смешайте крахмал с водой, соедините со сметаной. Посолите, поперчите, добавьте прованские травы. Влейте соус в сковороду.
5. Финальный штрих
Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и тушите ещё 5 минут. Соус загустеет, а печень останется нежной.
6. Подача
Подавайте горячей, посыпав зелёным луком и петрушкой. Лучше всего сочетается с рисом, картофелем или перловкой.
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
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