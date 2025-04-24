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Подлива к любому гарниру: куриная печень в мягком сметанном соусе

1:56
Еда

Когда хочется чего-то домашнего, но без лишней суеты, подлива из куриной печени — идеальный вариант. Она готовится быстро, требует минимум ингредиентов, а результат всегда радует: густой соус, мягкие кусочки печени и вкус, который вызывает ассоциации с маминым обедом.

Грибная подлива
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грибная подлива

Что понадобится

  • Куриная печень — 400 г

  • Сметана (20%) — 150 г

  • Вода — 100 мл

  • Лук — 1 небольшая головка (около 80 г)

  • Морковь — 1 средняя (70 г)

  • Прованские травы — 1 ч. л.

  • Кукурузный крахмал — 0,5 ч. л.

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Соль и перец — по вкусу

По желанию можно добавить 1 ст. л. томатной пасты — это придаст блюду более насыщенный вкус.

Как готовить

1. Подготовка печени
Промойте печень, удалите лишний жир и прожилки. Нарежьте кусочками и обсушите бумажными полотенцами.

2. Овощи
Лук нарежьте кубиком, морковь натрите. Обжарьте их в масле на небольшом огне около 5 минут.

3. Обжарка печени
Добавьте печень к овощам и жарьте ещё 7 минут. Не давайте смеси пригореть — перемешивайте.

4. Соус
Смешайте крахмал с водой, соедините со сметаной. Посолите, поперчите, добавьте прованские травы. Влейте соус в сковороду.

5. Финальный штрих
Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и тушите ещё 5 минут. Соус загустеет, а печень останется нежной.

6. Подача
Подавайте горячей, посыпав зелёным луком и петрушкой. Лучше всего сочетается с рисом, картофелем или перловкой.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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