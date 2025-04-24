Подлива к любому гарниру: куриная печень в мягком сметанном соусе

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то домашнего, но без лишней суеты, подлива из куриной печени — идеальный вариант. Она готовится быстро, требует минимум ингредиентов, а результат всегда радует: густой соус, мягкие кусочки печени и вкус, который вызывает ассоциации с маминым обедом.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибная подлива

Что понадобится

Куриная печень — 400 г

Сметана (20%) — 150 г

Вода — 100 мл

Лук — 1 небольшая головка (около 80 г)

Морковь — 1 средняя (70 г)

Прованские травы — 1 ч. л.

Кукурузный крахмал — 0,5 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

По желанию можно добавить 1 ст. л. томатной пасты — это придаст блюду более насыщенный вкус.

Как готовить

1. Подготовка печени

Промойте печень, удалите лишний жир и прожилки. Нарежьте кусочками и обсушите бумажными полотенцами.

2. Овощи

Лук нарежьте кубиком, морковь натрите. Обжарьте их в масле на небольшом огне около 5 минут.

3. Обжарка печени

Добавьте печень к овощам и жарьте ещё 7 минут. Не давайте смеси пригореть — перемешивайте.

4. Соус

Смешайте крахмал с водой, соедините со сметаной. Посолите, поперчите, добавьте прованские травы. Влейте соус в сковороду.

5. Финальный штрих

Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и тушите ещё 5 минут. Соус загустеет, а печень останется нежной.

6. Подача

Подавайте горячей, посыпав зелёным луком и петрушкой. Лучше всего сочетается с рисом, картофелем или перловкой.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

