Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это рекорд: названо имя артистки, возглавившей рейтинг самых дорогих артистов России
Подтягивания не прибавляются? Попробуй метод, от которого все прогрессируют
Откровения Гвардиолы: почему Бернарду Силва – игрок другого уровня
Маргаритки расцвели — пора бить тревогу: сигнал, который не стоит игнорировать
Сдались в плен через Telegram: как украинские солдаты схитрили на СВО
Главная проблема Киева. Украине в отличие от России нечего предложить Трампу
Крымский вопрос стал яблоком раздора: Трамп и Зеленский оказались на грани конфликта
Автобусы СССР. Один день из жизни водителя Икаруса 
Украинскую фитнес-модель, вступившую в ряды ВСУ, изнасиловали сослуживцы

Ресторан по спецзаказу: как отдыхали в СССР

2:25
Еда

В СССР ресторан — это не просто еда вне дома. Это ритуал, событие, почти театр.

Ресторан
Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ресторан

Попасть туда "просто так" было трудно. А если хотелось с размахом — день рождения, свадьба, юбилей — тогда вступала в дело особая форма: спецзаказ. Звучит почти секретно — и было таковым. Но именно спецзаказ превращал обычный вечер в советский аналог VIP-бала.

Что такое спецзаказ

Это не просто столик у окна. Это отдельный зал, персональный обслуживающий персонал, заранее согласованное меню, украшения, музыка и, конечно, алкоголь — строго по списку и лимитам. Заявку оформляли заранее, часто через профсоюзы или "знакомых". Бюджет обсчитывался на человека: 5, 10, 15 рублей — в зависимости от масштабов.

Как это выглядело

Зал украшался живыми цветами, выносился хрусталь и фарфор.

  • Меню: холодец, заливная рыба, икра баклажанная, буженина, "Оливье", горячее из утки или телятины.
  • Сладкое — мороженое в вазочках, торт "Полет" или "Прага".
  • Алкоголь — "Советское шампанское", армянский коньяк, "Столичная".
  • Музыка — баян, скрипка, иногда даже ансамбль. Всё вживую, без магнитофона.

Кто мог себе это позволить

Спецзаказ — не роскошь, а достижение через усилия. Это были учителя, инженеры, шахтёры, которым копили к юбилею. Это могли быть партийные банкеты, выпускные вечера, свадьбы. Были и "подпольные" торжества — с импортным виски, где всё "доставали".

Почему это запоминалось

Потому что всё было настоящее. Не фастфуд, а селёдка в масле, не фонограмма, а тост с надрывом. Гости запоминали и блюда, и официантку по имени, и как "дяде Коле стало жарко от коньяка". Это был праздник вопреки, праздник по-советски — где душа была важнее дефицита.

Спецзаказ в ресторане СССР — это не просто застолье, это социальный феномен. Редкий момент, когда всё было — икра, шампанское, музыка, и никто не спешил. В этом и был отдых по-советски: организованный, плановый, но искренний и тёплый. Не гламур — а уют на заказ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени
Мир. Новости мира
Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени Аудио 
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Последние материалы
Это рекорд: названо имя артистки, возглавившей рейтинг самых дорогих артистов России
Подтягивания не прибавляются? Попробуй метод, от которого все прогрессируют
Откровения Гвардиолы: почему Бернарду Силва – игрок другого уровня
Маргаритки расцвели — пора бить тревогу: сигнал, который не стоит игнорировать
Сдались в плен через Telegram: как украинские солдаты схитрили на СВО
Главная проблема Киева. Украине в отличие от России нечего предложить Трампу
Крымский вопрос стал яблоком раздора: Трамп и Зеленский оказались на грани конфликта
Автобусы СССР. Один день из жизни водителя Икаруса 
Украинскую фитнес-модель, вступившую в ряды ВСУ, изнасиловали сослуживцы
Таинственное озеро в Африке: кристаллы, духи и запрет на питьё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.