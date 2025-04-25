Привычный вкус с нежелательными примесями: что теперь не так с маслом первого отжима

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Оливковое масло десятилетиями считалось эталоном здорового питания — натуральное, полезное для сердца, богатое антиоксидантами. Но свежее исследование французского журнала 60 миллионов потребителей бросает тень на этот идеальный образ. Анализ 22 популярных марок показал: даже органическое оливковое масло содержит загрязняющие вещества, потенциально опасные для здоровья.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Что нашли в масле

Исследование выявило пластификаторы (фталаты) во всех протестированных образцах. Эти химикаты попадают в масло при хранении или транспортировке — через пластиковые трубы, контейнеры и брезент. Оливковое масло, как жирный продукт, буквально "впитывает" их в себя.

Уровни достигают до 4,8 мг/кг, при том что ЕС запрещает использование фталатов в производстве пищевых жиров.

Особо уязвимы небольшие производители, не имеющие современных линий и оборудования.

"Фталаты нарушают работу эндокринной системы и особенно опасны при регулярном употреблении", — предупреждают авторы отчёта.

Что ещё тревожнее — нефтепродукты

В ряде образцов также обнаружены:

MOSH - насыщенные углеводороды минеральных масел, накапливающиеся в печени и лимфатических узлах.

MOAH - ароматические углеводороды, известные своей канцерогенной активностью.

Источник? Смазочные материалы от тракторов, прессов и транспорта, контактирующих с маслом на разных этапах — от сбора урожая до розлива.

Некоторые масла содержали до 10 мг/кг MOAH — в 5 раз выше безопасного предела, установленного ЕС.

Дорогие масла не спасают

Исследование показало: высокая цена не гарантирует чистоту. Органическое масло тоже может содержать те же загрязнители. Проблема — в технологическом процессе, а не в методе выращивания оливок.

"Даже если риск невелик при умеренном потреблении, он становится значимым при регулярном использовании масла в пищу", — подчёркивает журналистка Патрисия Чаиропулос.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

