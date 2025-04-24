Съедобны или опасны: сколько живут варёные яйца после Пасхи

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

После Пасхи в доме часто остаётся целая корзина крашеных яиц. Они радуют глаз, но на третий день начинаешь задумываться: а можно ли их ещё есть? Ответ не так прост, как кажется.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пасхальные яйца

Сколько хранятся варёные яйца?

По данным The American Egg Board, твердо сваренные яйца в скорлупе можно хранить в холодильнике до 7 дней. Черепаха защищает яйцо от посторонних запахов и помогает сохранить свежесть.

Но если яйцо уже очищено - его лучше съесть в тот же день. Хранить такие яйца нужно в герметичном контейнере или пакете с зип-замком.

Самая важная граница — 2 часа

Если варёное яйцо пролежало вне холодильника более двух часов, особенно в тёплое время года — выбрось его. Даже если внешне всё нормально, внутри уже могут развиваться бактерии.

Хочешь съесть пасхальное яйцо? Лучше заранее раздели яйца на "пищевые" и "декоративные". Первые — сразу в холодильник, вторые — для украшения стола.

Как понять, что яйцо испортилось

Вот тревожные признаки:

черепаха стала липкой, тусклой, выглядит странно

внутри — резкий запах (не путать с запахом серы от переваривания)

структура слишком мягкая или необычно водянистая

Если что-то вызывает сомнение — лучше не есть. Яйца, испорченные даже частично, могут вызвать пищевое отравление.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние - древнейший и самый важный христианский праздник.



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