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Опасность из морозилки: почему нельзя есть ягоды сразу после разморозки

Еда

Фрукты из морозилки — это удобно. Хоть зимой, хоть летом — достал морошку, клубнику или малину и добавил в йогурт, пирог или смузи. Но есть один важный момент, который многие игнорируют: употреблять такие ягоды в сыром виде сразу после разморозки — опасно.

замороженные ягоды
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
замороженные ягоды

Что происходит при заморозке

Мороз глубоко проникает в структуру ягоды. При температуре ниже -18°C рост бактерий действительно останавливается, но вместе с этим разрушаются клеточные стенки. После разморозки ягоды становятся мягкими и могут быстрее подвергаться загрязнению, особенно если их не промывали перед заморозкой (а часто так и бывает).

Возможные риски

  • Повышенная влажность делает ягоды подверженными повторному заражению

  • Часто в них сохраняются бактерии или следы пестицидов

  • Употребление таких ягод может вызывать расстройства пищеварения

Как правильно использовать замороженные ягоды

После извлечения из морозилки ягоды необходимо разморозить полностью:

  • В холодильнике (в дуршлаге, чтобы стекла жидкость)

  • При комнатной температуре, но не слишком долго

Также их можно термически обработать - нагрев уничтожает возможные бактерии и делает текстуру более приятной. Подойдут для соусов, кули, начинки в пирогах или в подаче к десертам.

Универсальные способы использования:

  • Смузи

  • Кремы и йогурты

  • Варенье и кули

  • Начинка для тортов

  • Соусы к мясу и сырам

Ягоды — кладезь витаминов, антиоксидантов и вкуса. Главное — знать, как их правильно использовать после заморозки.

Уточнения

Я́года (лат bácca, úva) — многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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