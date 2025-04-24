Кофе с губительным подвохом: офисный автомат может портить кровь

Кофе — напиток с репутацией: его то восхваляют, то критикуют. Но новое шведское исследование показывает: всё зависит не только от дозировки, но и от способа приготовления. Некоторые методы заваривания могут повышать уровень "плохого" холестерина.
Исследование, опубликованное в феврале 2025 года в Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, проведено учёными из нескольких шведских университетов. Учёные изучили содержание двух веществ — кафестола и кавеола — в кофе, приготовленном разными способами: на офисных автоматах, в домашних условиях и с помощью техник вроде French Press.
Кафестол и кавеол — это дитерпены, органические соединения, которые повышают уровень LDL-холестерина. В кофе, прошедшем фильтрацию, этих соединений меньше, потому что бумажный фильтр задерживает их.
Анализ показал, что:
Офисные автоматы часто не используют фильтры, а просто смешивают воду с порошком, как во French Press. Концентрация дитерпенов там высокая, но всё же ниже, чем в полностью нефильтрованном кофе.
Кофе, приготовленный с фильтрацией, содержит минимум вредных соединений.
Уровень дитерпенов различался даже в напитках из одной и той же машины, если их делали в разное время.
На содержание вредных веществ влияли тип фильтра, давление воды, регулярность чистки оборудования и даже технические параметры самой машины.
Учёные считают, что кофе с высоким содержанием дитерпенов, особенно регулярно потребляемый на работе, может быть недооценённым фактором риска для сердечно-сосудистой системы. Однако исследование пока предварительное: оно включало лишь 14 кофемашин, а точных данных об их работе у исследователей не было. Расчёты основаны на предыдущих данных и требуют подтверждения в клинических условиях.
Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!