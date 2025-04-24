Кофе с губительным подвохом: офисный автомат может портить кровь

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе — напиток с репутацией: его то восхваляют, то критикуют. Но новое шведское исследование показывает: всё зависит не только от дозировки, но и от способа приготовления. Некоторые методы заваривания могут повышать уровень "плохого" холестерина.

Фото: Wikimedia Commons by Mayyskiyysergeyy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Торговые автоматы

Что показало исследование

Исследование, опубликованное в феврале 2025 года в Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, проведено учёными из нескольких шведских университетов. Учёные изучили содержание двух веществ — кафестола и кавеола — в кофе, приготовленном разными способами: на офисных автоматах, в домашних условиях и с помощью техник вроде French Press.

Кафестол и кавеол — это дитерпены, органические соединения, которые повышают уровень LDL-холестерина. В кофе, прошедшем фильтрацию, этих соединений меньше, потому что бумажный фильтр задерживает их.

Где самый опасный кофе

Анализ показал, что:

Офисные автоматы часто не используют фильтры, а просто смешивают воду с порошком, как во French Press. Концентрация дитерпенов там высокая , но всё же ниже , чем в полностью нефильтрованном кофе.

Кофе, приготовленный с фильтрацией , содержит минимум вредных соединений.

Уровень дитерпенов различался даже в напитках из одной и той же машины, если их делали в разное время.

На содержание вредных веществ влияли тип фильтра, давление воды, регулярность чистки оборудования и даже технические параметры самой машины.

Выводы (и предостережения)

Учёные считают, что кофе с высоким содержанием дитерпенов, особенно регулярно потребляемый на работе, может быть недооценённым фактором риска для сердечно-сосудистой системы. Однако исследование пока предварительное: оно включало лишь 14 кофемашин, а точных данных об их работе у исследователей не было. Расчёты основаны на предыдущих данных и требуют подтверждения в клинических условиях.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



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