Мясо, которое не надо мариновать: просто посолите и получите вкус дорогого ресторана

Вы знали, что можно найти мясо мягче филе-миньона, но в разы дешевле? Речь идёт об энтранье — аргентинском отрубе, который завоевал любовь шеф-поваров и поклонников барбекю.
Нежность — благодаря особой структуре волокон мясо буквально тает во рту.
Насыщенный вкус — коллаген придаёт сочность и глубину.
Польза — белок поддерживает здоровье суставов и кожи.
"Энтранья — это мясо, которое удивляет. Оно нежнее филе-миньона, но стоит в разы дешевле", — отмечает эксперт Даниэле Гомес.
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Лучший способ приготовления — гриль или сковорода с минимальной прожаркой (medium rare). Идеальная пара — аргентинский соус чимичурри.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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