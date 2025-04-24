Мясо, которое не надо мариновать: просто посолите и получите вкус дорогого ресторана

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы знали, что можно найти мясо мягче филе-миньона, но в разы дешевле? Речь идёт об энтранье — аргентинском отрубе, который завоевал любовь шеф-поваров и поклонников барбекю.

Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясные стейки

Почему стоит попробовать

Нежность — благодаря особой структуре волокон мясо буквально тает во рту.

Насыщенный вкус — коллаген придаёт сочность и глубину.

Польза — белок поддерживает здоровье суставов и кожи.

"Энтранья — это мясо, которое удивляет. Оно нежнее филе-миньона, но стоит в разы дешевле", — отмечает эксперт Даниэле Гомес.

Как выбрать и приготовить

Ищите мясо с:

Ярким цветом

Свежим запахом

Мраморностью (прожилками жира)

Лучший способ приготовления — гриль или сковорода с минимальной прожаркой (medium rare). Идеальная пара — аргентинский соус чимичурри.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

