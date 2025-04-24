ТОП-7 блюд из школьной столовой СССР, которые мы ели без капли иронии

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Школьная столовая в СССР — это больше, чем просто место, где ели. Это был целый мир со своим ритуалом.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Школьная столовая

Тут и очередь с подносами, и звенящие ложки, и запах варёной капусты, и звонкий голос поварихи. И пусть тарелки были эмалированные, а котлеты — иногда не только из мяса, в этих обедах было что-то особенное. Простота и вкус, который до сих пор вспоминается с улыбкой.

Вот 7 блюд, которые стали настоящими легендами школьной столовки.

1. Котлета с пюрешкой

Классика жанра. Котлета — с зажаристой корочкой, пюре — с комочками, зато с маслом. Иногда — подливка. И да, это было вкусно. По-домашнему.

2. Макароны по-флотски

Фарш, обжаренный с луком, и макароны — всё, что нужно ребёнку после контрольной. Простое и сытное счастье.

3. Манная каша с вареньем

На завтрак — идеально. Даже если были комочки, с вареньем она превращалась почти в десерт. Особенно если тёплая.

4. Суп с вермишелью или щи

Первое блюдо было обязательным. Вермишелевый суп — лёгкий, щи — чуть кислые, с картошкой. Подавались всегда с ломтем хлеба.

5. Сырник или творожная запеканка

Нежный творог, чуть сладкий вкус, иногда — изюм. Подавалось со сметаной или сахарной пудрой. Дети любили, а взрослые вспоминают с ностальгией.

6. Ватрушка с повидлом

Мягкая, ароматная, сладкая. Когда доставали тёплую — считай, выиграл джекпот. Часто покупали "на вынос" — в портфель, рядом с учебником.

7. Кисель или компот

Кисель — густой, почти как десерт. Компот — из сухофруктов, терпкий и насыщенный. После обеда — как вишенка на торте.

В этих простых блюдах было что-то большее. Это был вкус беззаботного времени, перемен, утренних линеек и школьных звонков. Сегодня в ресторанах — фуа-гра и крем-брюле, но сердце замирает не от них, а от запаха булочки с повидлом и манной каши. Потому что вкус детства — он всегда остаётся с нами.