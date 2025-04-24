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Столовая СССР. Типовой обед советского рабочего: борщ, котлета, компот

1:31
Еда

Типовой обед советского рабочего — это почти ритуал. Простая, сытная еда, которая должна была поддерживать силы на весь рабочий день.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Вот как выглядел бы канонический обед советского трудяги, скажем, в заводской столовой в 1980-е.

Типовой обед советского рабочего

Первое. Борщ с говядиной.

  • Капуста, свёкла, картошка, морковь, томатная паста
  • Немного мяса (редко много), ложка сметаны
  • Подаётся с ржаным хлебом
  • Цена: около 20 коп.

Второе. Котлета по-домашнему с картофельным пюре.

  • Котлета из говядины/свинины (часто с хлебом в фарше)
  • Пюре — с маслом или подливкой
  • Квашеный огурец сбоку — часто как "закон"
  • Цена: около 35 коп.

Напиток. Компот из сухофруктов.

  • Изюминка обеда: сладкий, тёплый, чуть терпкий
  • Иногда с яблоками и грушами
  • Цена: 7 коп.

Хлеб.

  • 1-2 кусочка чёрного и белого
  • 2-3 коп. за кусок.

Примерно 65-70 копеек — по советским меркам, довольно доступно, особенно с учётом весьма качественного питания в заводских и фабричных столовых.

Такой обед мог быть "дежурным" каждый день, с вариациями: то борщ менялся на рассольник, то котлета — на тушёную рыбу. Но структура почти всегда сохранялась: первое, второе, напиток, хлеб.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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