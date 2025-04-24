Столовая СССР. Типовой обед советского рабочего: борщ, котлета, компот

Типовой обед советского рабочего — это почти ритуал. Простая, сытная еда, которая должна была поддерживать силы на весь рабочий день.
Вот как выглядел бы канонический обед советского трудяги, скажем, в заводской столовой в 1980-е.
Типовой обед советского рабочего
Первое. Борщ с говядиной.
Второе. Котлета по-домашнему с картофельным пюре.
Напиток. Компот из сухофруктов.
Хлеб.
Примерно 65-70 копеек — по советским меркам, довольно доступно, особенно с учётом весьма качественного питания в заводских и фабричных столовых.
Такой обед мог быть "дежурным" каждый день, с вариациями: то борщ менялся на рассольник, то котлета — на тушёную рыбу. Но структура почти всегда сохранялась: первое, второе, напиток, хлеб.
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