Секреты холодильника: как продлить свежесть ваших продуктов

Чтобы ваши фрукты и овощи оставались свежими как можно дольше, важно учитывать особенности каждого продукта и применять проверенные методы хранения. Вот рекомендации, основанные на советах фермеров и пищевых технологов:

Вентиляция : Не переполняйте холодильник, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и равномерное охлаждение продуктов.

Чистота : Регулярно очищайте холодильник от загрязнений и пролитых жидкостей, чтобы предотвратить размножение бактерий и плесени.​

Температура холодильника : Убедитесь, что температура в холодильнике не превышает 4°C. Это замедляет процессы порчи и сохраняет свежесть продуктов.​

Яблоки и груши: Храните отдельно от других фруктов, так как они выделяют этилен, ускоряющий созревание.​

Бананы: Держите при комнатной температуре до созревания, затем можно перенести в холодильник, чтобы замедлить перезревание.​

Ягоды: Не мойте до употребления. Храните в холодильнике в сухой, закрытой емкости с бумажным полотенцем для впитывания влаги.​