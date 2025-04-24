Секрет долгого хранения сыра: почему пластик — враг вкуса этого благородного продукта

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Не дайте ни единому кусочку сыра пропасть! Правильные методы хранения помогут сохранить вкус гауды или клина бри свежим на протяжении нескольких дней или даже недель. Хотя многие заворачивают сыр в пластиковый пакет или пищевую пленку, профессионалы используют другие подходы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сыр с плесенью

Чтобы узнать больше о хранении сыра, издание Cnet.com пообщалось с Джоном Монтезом - сертифицированным специалистом по сырам и руководителем отдела образования в известной компании Murray's Cheese в Нью-Йорке. Он рассказал, как правильно обращаться с сыром любого сорта, чтобы он оставался вкусным и готовым к употреблению.

Монтез отметил, что сыр — это продукт, который может храниться долго благодаря высокому содержанию кислоты, соли и низкому содержанию воды. Поэтому выбрасывать его — не лучшая идея.

Сыр — это живое существо

Некоторые сыры, такие как голубой, имеют плесень, которая становится их частью. Но даже в сырах с белой корочкой, таких как бри, присутствует плесень. Это не должно вас пугать. Плесень не проникает глубоко в сыр из-за низкого содержания воды, поэтому небольшое количество плесени не делает сыр опасным для употребления.

Как нарезать сыр для лучшего хранения

Для сохранения вкуса и текстуры сыра важно правильно его нарезать. Точные разрезы оставляют плоские поверхности, которые легче заворачивать. Это предотвращает высыхание и появление плесени.

"Минимизация площади поверхности, контактирующей с воздухом, помогает предотвратить высыхание и образование плесени", — говорит Монтез.

Если вы готовите сыр заранее, лучше оставить его целым куском как можно дольше.

Для нарезки мягких сыров используйте скелетный нож или сырную арфу, чтобы уменьшить сопротивление. Также можно использовать сырные доски со встроенной проволокой, которые помогают сохранить корку на сырах с плесневой корочкой.

Заверните сыр правильно

Основная цель упаковки — обеспечить небольшой приток воздуха, позволяя сыру "дышать". Пластик не подходит для этого, так как он препятствует циркуляции воздуха и может навредить живым микроорганизмам в сыре.

Если вы купили сыр в пластиковом пакете, лучше переложить его в бумагу. Для этого можно использовать сырную бумагу, вощеную, пергаментную или мясную бумагу. Важно, чтобы бумага соприкасалась с сыром, поэтому заворачивайте его аккуратно, создавая красивые складки, как будто это подарок.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

