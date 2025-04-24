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Эти 10 продуктов спасут ваш желудок: диета для чувствительного пищеварения

3:54
Еда

Клетчатка играет важную роль в сбалансированном питании, поддерживая вес, улучшая пищеварение и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако для людей с проблемами пищеварения диета с высоким содержанием клетчатки может быть неподходящей. В таких случаях рекомендуется обратить внимание на легкоусвояемые продукты.

банан
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
банан
  1. Белый рис: идеальный источник энергии. Белый рис практически не содержит жиров и клетчатки, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет легкий и быстрый источник углеводов. Он особенно популярен среди спортсменов, так как обеспечивает необходимую энергию без нагрузки на пищеварительную систему, сообщает Медпульс.
  2. Спелые бананы: натуральное средство от проблем с пищеварением. Спелые бананы богаты витаминами и минералами, а их низкое содержание клетчатки делает их легкоусвояемыми. Они могут помочь справиться с запорами и диареей, а также являются отличным источником калия.
  3. Сладкий картофель: легкий гарнир. В вареном и очищенном виде сладкий картофель содержит в основном нерастворимую клетчатку, которая способствует быстрому пищеварению. Он также богат витаминами и антиоксидантами, что делает его полезным дополнением к рациону.
  4. Яблочное пюре: деликатное лакомство. Яблочное пюре — это нежное и легкоусвояемое блюдо, которое часто рекомендуют при гастропарезе и других проблемах с пищеварением. Оно содержит мало клетчатки, но много витамина C и других полезных веществ.
  5. Белый хлеб: легкость и сытность. Белый хлеб содержит меньше клетчатки, чем цельнозерновой, что делает его более легким для переваривания. Для тех, кто следит за весом, лучше выбирать хлеб на закваске с нежирными начинками, советует nosalty.hu.
  6. Йогурт: полезный перекус. Йогурт — это источник белка, кальция и пробиотиков, которые способствуют улучшению пищеварения. Он может стать отличным выбором для завтрака или перекуса, но людям с аллергией на молоко следует обратить внимание на растительные альтернативы.
  7. Дыня: свежесть и витамины. Дыня, включая арбуз и канталупу, почти полностью состоит из воды, что делает ее низкокалорийной и легкоусвояемой. Она богата витаминами C и A, медью и биотином, что делает ее отличным выбором для летней диеты.
  8. Тыква: овощи с низким содержанием FODMAP. Тыква, спагетти-сквош и желудевая тыква содержат мало FODMAP, что делает их идеальными для людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) и другими проблемами с пищеварением. Они богаты витаминами и антиоксидантами.
  9. Овсянка быстрого приготовления: легкий завтрак. Овсянка — это богатый источник белка и клетчатки, но не все ее виды одинаково легкоусвояемы. Овсянка быстрого приготовления содержит наименьшее количество клетчатки, что делает ее отличным выбором для завтрака. Ее можно разнообразить различными добавками.
  10. Постное мясо: курица и индейка. Куриная грудка и грудка индейки — это отличный выбор для тех, кто ищет легкоусвояемый источник белка. Они содержат минимальное количество жира и клетчатки, что делает их идеальными для пищеварения.

Эти продукты могут быть особенно полезны для людей с чувствительным желудком, проблемами с пищеварением или определенными заболеваниями. Однако всегда важно прислушиваться к своему организму и при необходимости консультироваться с врачом или диетологом.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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