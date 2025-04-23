Кафе СССР. Меню Стекляшки 1983 года

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

"Стекляшка"! Культовое место советской гастрономии. Эти кафе-буфеты с фасадом из стеклянных панелей были повсеместны в городах СССР — быстрые, недорогие, без изысков, но со своей душой.

Фото: Дмитрий Плотников by Нейросеть Столовая

Меню в 1983 году в таких кафе было простым, но очень узнаваемым. Вот тебе типичное меню "стекляшки" из 1983 года — как если бы ты зашёл туда прямо после работы или учебы.

Первые блюда

Щи из свежей капусты — 15 коп.

Борщ с говядиной — 20 коп.

Рассольник ленинградский — 18 коп.

Суп с вермишелью и курицей — 18 коп.

Вторые блюда

Котлета по-домашнему с картофельным пюре — 35 коп.

Печень тушёная с гречкой — 32 коп.

Рыба жареная (минтай или хек) с рисом — 30 коп.

Макароны по-флотски — 28 коп.

Омлет с зеленью — 25 коп.

Салаты

Винегрет — 12 коп.

Салат из свежей капусты с уксусом — 10 коп.

Морковь по-корейски (позднее добавилась) — 15 коп.

Селёдка с луком — 14 коп.

Хлеб и булочки

Хлеб ржаной — 2 коп./ломтик

Хлеб пшеничный — 3 коп./ломтик

Булочка с повидлом — 8 коп.

Сосиска в тесте — 12 коп.

Напитки и десерты

Компот из сухофруктов — 7 коп.

Чай с лимоном — 5 коп.

Кофе натуральный (редко, чаще — растворимый) — 10-12 коп.

Кисель — 6 коп.

Мороженое пломбир в вафельном стаканчике — 20 коп.

Пирожное "Картошка" — 18 коп.

"Особый" ассортимент (в некоторых стекляшках для взрослых)

100 г водки "Столичная" — 90 коп.

Закуска: ломтик сала, соленый огурец или бутерброд с колбасой — 10-15 коп.

И главное — всё подавалось на простых тарелках, алюминиевых или пластиковых подносах, с вилками, которые всегда чуть гнулись. Иногда играл магнитофон, пахло борщом, булочками и чем-то ностальгическим…