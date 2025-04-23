Кафе СССР. Меню Стекляшки 1983 года

"Стекляшка"! Культовое место советской гастрономии. Эти кафе-буфеты с фасадом из стеклянных панелей были повсеместны в городах СССР — быстрые, недорогие, без изысков, но со своей душой.
Меню в 1983 году в таких кафе было простым, но очень узнаваемым. Вот тебе типичное меню "стекляшки" из 1983 года — как если бы ты зашёл туда прямо после работы или учебы.
Первые блюда
Вторые блюда
Салаты
Хлеб и булочки
Напитки и десерты
"Особый" ассортимент (в некоторых стекляшках для взрослых)
И главное — всё подавалось на простых тарелках, алюминиевых или пластиковых подносах, с вилками, которые всегда чуть гнулись. Иногда играл магнитофон, пахло борщом, булочками и чем-то ностальгическим…
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