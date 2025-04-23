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Кафе СССР. Меню Стекляшки 1983 года

2:19
Еда

"Стекляшка"! Культовое место советской гастрономии. Эти кафе-буфеты с фасадом из стеклянных панелей были повсеместны в городах СССР — быстрые, недорогие, без изысков, но со своей душой.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников by Нейросеть
Столовая

Меню в 1983 году в таких кафе было простым, но очень узнаваемым. Вот тебе типичное меню "стекляшки" из 1983 года — как если бы ты зашёл туда прямо после работы или учебы.

Первые блюда

  • Щи из свежей капусты — 15 коп.
  • Борщ с говядиной — 20 коп.
  • Рассольник ленинградский — 18 коп.
  • Суп с вермишелью и курицей — 18 коп.

Вторые блюда

  • Котлета по-домашнему с картофельным пюре — 35 коп.
  • Печень тушёная с гречкой — 32 коп.
  • Рыба жареная (минтай или хек) с рисом — 30 коп.
  • Макароны по-флотски — 28 коп.
  • Омлет с зеленью — 25 коп.

Салаты

  • Винегрет — 12 коп.
  • Салат из свежей капусты с уксусом — 10 коп.
  • Морковь по-корейски (позднее добавилась) — 15 коп.
  • Селёдка с луком — 14 коп.

Хлеб и булочки

  • Хлеб ржаной — 2 коп./ломтик
  • Хлеб пшеничный — 3 коп./ломтик
  • Булочка с повидлом — 8 коп.
  • Сосиска в тесте — 12 коп.

Напитки и десерты

  • Компот из сухофруктов — 7 коп.
  • Чай с лимоном — 5 коп.
  • Кофе натуральный (редко, чаще — растворимый) — 10-12 коп.
  • Кисель — 6 коп.
  • Мороженое пломбир в вафельном стаканчике — 20 коп.
  • Пирожное "Картошка" — 18 коп.

"Особый" ассортимент (в некоторых стекляшках для взрослых)

  • 100 г водки "Столичная" — 90 коп.
  • Закуска: ломтик сала, соленый огурец или бутерброд с колбасой — 10-15 коп.

И главное — всё подавалось на простых тарелках, алюминиевых или пластиковых подносах, с вилками, которые всегда чуть гнулись. Иногда играл магнитофон, пахло борщом, булочками и чем-то ностальгическим…

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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