Жидкая иллюзия: почему 0 калорий на газировке могут добавить пару лишних килограммов

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Искусственные подсластители стали привычной частью рациона: они добавляются в напитки, десерты, соусы и даже хлеб. И хотя они помогают уменьшить потребление сахара, всё больше исследований ставят под сомнение их безопасность и влияние на здоровье.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газировка

Как они работают в организме

Подсластители имитируют вкус сахара, активируя те же рецепторы во рту. Однако, в отличие от настоящего сахара, они не вызывают резкого выброса энергии, но всё же обманывают мозг, провоцируя чувство голода. Особенно это заметно на примере сукралозы: уже через два часа после её употребления усиливается приток крови к гипоталамусу — зоне мозга, отвечающей за аппетит.

Больше сладкого — выше аппетит

Исследования показывают: частое употребление некалорийных подсластителей может повысить наш "порог насыщения". Это значит, что для чувства сытости нужно всё больше еды. Один из механизмов — активация нейронов, связанных с гормоном аппетита лептином.

Жир, диабет и… без сахара

Есть и долгосрочные данные. Люди, регулярно употребляющие диетические напитки (три-четыре банки в день), набирают вес в среднем на 70% чаще, чем те, кто ограничивается половиной банки. Причём это не связано с количеством потребляемых калорий. Есть также связь с повышенным риском диабета 2-го типа, но прямую роль подсластителей пока доказать не удалось.

Нужны ли нам заменители

Ответ — не однозначен. Некоторые исследования показывают: замена сахара на подсластители помогает снизить массу тела в краткосрочной перспективе. Однако большинство таких исследований длились не больше года, и проводились в условиях, далеких от реальной жизни.

Позиция официальных организаций

Британский Научный консультативный комитет по питанию (SACN) недавно рекомендовал сократить употребление искусственных подсластителей, особенно у детей. При этом важно помнить: вред от сахара всё же научно подтверждён, а влияние заменителей ещё предстоит изучить глубже.

Что делать сейчас

Пока однозначного ответа нет, специалисты рекомендуют одно: умеренность. Искусственные подсластители могут быть полезны, но только при осознанном и ограниченном употреблении. Производители должны указывать их точное количество в составе, чтобы потребители могли принимать обоснованные решения.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

