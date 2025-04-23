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Овощи под кран — и всё? Ошибки, которые совершают чуть ли не все

2:14
Еда

Овощи — основа здорового рациона. Но перед тем как их съесть или приготовить, нужно уделить внимание гигиене. Проблема в том, что не все виды загрязнений удаляются одинаково легко, а привычное ополаскивание под струёй воды может не справиться с частью опасных веществ.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Почему обычное мытьё не всегда достаточно

Даже если овощ выглядит чистым, он может содержать остатки пестицидов и микроорганизмов, которые невозможно смыть полностью. Особенно это касается продуктов с пористой или мягкой кожицей - такие ткани легко впитывают вещества и хуже очищаются.

Тем не менее, правильное мытьё помогает снизить риски. Главное — не использовать моющие средства и отбеливатели, которые могут оказаться токсичными. По мнению специалистов, перекись, уксус или сода не дают значительного преимущества по сравнению с обычной чистой водой.

Мифы и реальность: что реально работает

  • Проточная вода удаляет до 77% поверхностных загрязнений

  • Термическая обработка уничтожает около 59% остатков химикатов

  • Специальные средства для мытья овощей - около 43% эффективности

Вывод: самое эффективное и безопасное — это мыть под струёй воды с помощью щётки.

Как правильно мыть овощи

  1. Всегда мойте руки перед тем, как трогать продукты

  2. Овощи мойте сразу перед употреблением или готовкой

  3. Используйте мягкую щётку или губку, особенно для картофеля, моркови, кабачков

  4. Даже если не едите кожуру — всё равно мойте овощ целиком

  5. Не замачивайте овощи надолго — это может усилить размягчение и потерю питательных веществ

  6. У листовых овощей (салат, капуста, шпинат) — удалите верхние листья

  7. Не стоит мыть шпинат, укроп, брокколи и петрушку заранее: они быстро теряют вкус и вянут

Итог

Мыть овощи нужно — но правильно. Без агрессивных средств, без длительных замачиваний, с акцентом на свежесть и момент потребления. Это простая привычка, которая помогает сохранить здоровье, вкус и питательность еды.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis "зараза" + caedo "убивать") — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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