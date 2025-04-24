Секретный ингредиент для идеального смузи: почему белок — это не только протеиновый порошок

Смузи — это не только вкусно и ярко, но и отличный способ начать день. Они быстро готовятся, легко настраиваются и идеально подходят для завтрака на ходу. Однако, если вы часто чувствуете голод через час после смузи, возможно, стоит добавить в него белок.
Протеиновые порошки популярны благодаря своей способности обогащать смузи белком, но у них есть недостатки: меловой вкус, возможные подсластители и высокая стоимость. Вместо них можно использовать цельные продукты, которые добавят вкус, текстуру и другие полезные вещества.
Зачем нужен белок в смузи?
Белок играет важную роль в организме, особенно для поддержания и восстановления тканей. Он помогает замедлить усвоение углеводов, предотвращая скачки сахара в крови и поддерживая стабильный уровень энергии. Кроме того, белок способствует насыщению, что помогает контролировать вес, пишет marthastewart.com.
Цельные продукты, такие как фрукты, овощи и орехи, содержат не только белок, но и витамины, минералы, клетчатку, полезные жиры и пробиотики. Это делает их более питательными и полезными для здоровья.
Лучшие заменители протеиновых порошков
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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