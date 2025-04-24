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Секретный ингредиент для идеального смузи: почему белок — это не только протеиновый порошок

3:27
Еда

Смузи — это не только вкусно и ярко, но и отличный способ начать день. Они быстро готовятся, легко настраиваются и идеально подходят для завтрака на ходу. Однако, если вы часто чувствуете голод через час после смузи, возможно, стоит добавить в него белок.

смузи
Фото: flickr.com by FitTasteTic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
смузи

Протеиновые порошки популярны благодаря своей способности обогащать смузи белком, но у них есть недостатки: меловой вкус, возможные подсластители и высокая стоимость. Вместо них можно использовать цельные продукты, которые добавят вкус, текстуру и другие полезные вещества.

Зачем нужен белок в смузи?

Белок играет важную роль в организме, особенно для поддержания и восстановления тканей. Он помогает замедлить усвоение углеводов, предотвращая скачки сахара в крови и поддерживая стабильный уровень энергии. Кроме того, белок способствует насыщению, что помогает контролировать вес, пишет marthastewart.com.

Цельные продукты, такие как фрукты, овощи и орехи, содержат не только белок, но и витамины, минералы, клетчатку, полезные жиры и пробиотики. Это делает их более питательными и полезными для здоровья.

Лучшие заменители протеиновых порошков

  1. Греческий йогурт (Белок на 1 порцию (120 г): 12 г) — отличный источник белка, особенно если выбрать продукт с живыми культурами. Он также богат пробиотиками, которые полезны для кишечника, иммунитета и обладают противовоспалительным действием.
  2. Кефир (Белок на 1 порцию (240 мл): 8 г) — это ферментированный напиток, который содержит множество пробиотиков. Он помогает улучшить пищеварение и поддерживает иммунную систему. Кефир также легко усваивается, что делает его отличным выбором для тех, кто не переносит лактозу.
  3. Семена чиа (Белок на 1 порцию (15 г): 3,5 г) — это полноценный источник растительного белка и клетчатки. Они также содержат полезные жиры омега-3, кальций, железо, магний и цинк.
  4. Арахисовое масло (Белок на 1 порцию (30 г): 7,5 г) добавит вашему смузи ореховый вкус и белок. Оно также содержит витамины группы В, магний, витамин Е и калий.
  5. Тофу (Белок на 1 порцию (100 г): 7 г) — это не только вкусный ингредиент для ужина, но и отличный способ добавить белок в смузи. Он также содержит железо, кальций и соевые изофлавоны.
  6. Семена конопли (Белок на 3 ст. ложки семян 10 грамм) — источник белка и здоровых жиров.
  7. Соевое молоко (Белок на 1 чашку соевого молока: 8,5 грамма) — Соевое молоко богато белком и содержит меньше насыщенных жиров.
  8. Фасоль (Белок на 1 чашку бобов: 8,5 грамма). Фасоль — доступный и удобный источник белка.
  9. Миндальное масло (Белок на 2 ст. ложки миндального масла: 7 грамм). Миндальное масло добавляет белок, полезные жиры и витамины в смузи.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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