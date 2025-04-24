Не просто сорняк: как одуванчик может стать главным продуктом вашего рациона

3:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Одуванчик, который многие воспринимают как надоедливый сорняк, на самом деле обладает удивительными полезными свойствами. Его ценность для здоровья превосходит многие листовые овощи, о которых говорят диетологи. Доктор Крутика Нанавати рекомендует включить свежие листья и цветы одуванчика в свой рацион, отмечая, что это растение даже полезнее шпината.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одуванчики

Полезные свойства одуванчика

Наши предки высоко ценили одуванчик за его питательность. Современные исследования подтверждают, что это растение богато витаминами и минералами. Оно содержит провитамин А, витамин C, витамин K, витамин E, витамины группы B, фолиевую кислоту, кальций, калий, магний и железо. Одна чашка листьев одуванчика содержит почти в два раза больше железа, чем шпинат. Поэтому это растение особенно полезно для женщин, пишет Медпульс.

Доктор Нанавати советует использовать молодые одуванчики в пищу, пока длится сезон. Листья, цветы и корни этого растения съедобны. Они не только вкусные, но и полезные.

Одуванчик известен своими лекарственными свойствами. Употребление свежих листьев помогает укрепить иммунную систему благодаря противовирусным и антибактериальным свойствам. Это растение также:

Нейтрализует свободные радикалы . Антиоксиданты, такие как бета-каротин, защищают клетки от повреждений.

. Антиоксиданты, такие как бета-каротин, защищают клетки от повреждений. Снижает уровень холестерина . Одуванчик помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

. Одуванчик помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Регулирует уровень сахара в крови . Это важно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему.

. Это важно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему. Уменьшает воспаление . Растение может быть полезным при воспалительных заболеваниях.

. Растение может быть полезным при воспалительных заболеваниях. Способствует снижению веса . Одуванчик оказывает положительное влияние на обмен веществ.

. Одуванчик оказывает положительное влияние на обмен веществ. Нормализует артериальное давление . Это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

. Это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшает пищеварение. Горечь одуванчика стимулирует выработку желудочного сока и повышает аппетит.

Горечь одуванчика стимулирует выработку желудочного сока и повышает аппетит. Поддерживает здоровье печени. Растение обладает гепатопротекторными свойствами.

Листья одуванчика имеют слегка горьковатый вкус, похожий на рукколу. Чтобы уменьшить горечь, их можно замочить в подсоленной воде на 10-15 минут, а затем отварить в кипящей воде в течение 5 минут, рекомендует Actualno. com.

Корни одуванчика часто обжаривают, измельчают и используют для приготовления напитка, напоминающего кофе.

Несмотря на все полезные свойства, одуванчик имеет противопоказания. Его не рекомендуется употреблять беременным женщинам, детям, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, повышенной кислотностью желудка или камнями в желчном пузыре. Перед включением одуванчика в рацион лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

