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Не просто сорняк: как одуванчик может стать главным продуктом вашего рациона

3:11
Еда

Одуванчик, который многие воспринимают как надоедливый сорняк, на самом деле обладает удивительными полезными свойствами. Его ценность для здоровья превосходит многие листовые овощи, о которых говорят диетологи. Доктор Крутика Нанавати рекомендует включить свежие листья и цветы одуванчика в свой рацион, отмечая, что это растение даже полезнее шпината.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

Полезные свойства одуванчика

Наши предки высоко ценили одуванчик за его питательность. Современные исследования подтверждают, что это растение богато витаминами и минералами. Оно содержит провитамин А, витамин C, витамин K, витамин E, витамины группы B, фолиевую кислоту, кальций, калий, магний и железо. Одна чашка листьев одуванчика содержит почти в два раза больше железа, чем шпинат. Поэтому это растение особенно полезно для женщин, пишет Медпульс.

Доктор Нанавати советует использовать молодые одуванчики в пищу, пока длится сезон. Листья, цветы и корни этого растения съедобны. Они не только вкусные, но и полезные.

Одуванчик известен своими лекарственными свойствами. Употребление свежих листьев помогает укрепить иммунную систему благодаря противовирусным и антибактериальным свойствам. Это растение также:

  • Нейтрализует свободные радикалы. Антиоксиданты, такие как бета-каротин, защищают клетки от повреждений.
  • Снижает уровень холестерина. Одуванчик помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Регулирует уровень сахара в крови. Это важно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему.
  • Уменьшает воспаление. Растение может быть полезным при воспалительных заболеваниях.
  • Способствует снижению веса. Одуванчик оказывает положительное влияние на обмен веществ.
  • Нормализует артериальное давление. Это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Улучшает пищеварение. Горечь одуванчика стимулирует выработку желудочного сока и повышает аппетит.
  • Поддерживает здоровье печени. Растение обладает гепатопротекторными свойствами.

Листья одуванчика имеют слегка горьковатый вкус, похожий на рукколу. Чтобы уменьшить горечь, их можно замочить в подсоленной воде на 10-15 минут, а затем отварить в кипящей воде в течение 5 минут, рекомендует Actualno. com.

Корни одуванчика часто обжаривают, измельчают и используют для приготовления напитка, напоминающего кофе.

Несмотря на все полезные свойства, одуванчик имеет противопоказания. Его не рекомендуется употреблять беременным женщинам, детям, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, повышенной кислотностью желудка или камнями в желчном пузыре. Перед включением одуванчика в рацион лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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