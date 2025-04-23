Столовая СССР: рабочая vs школьная — в чём была разница?

Столовые в СССР были важной частью повседневной жизни — как на производстве, так и в школах.
И хотя они внешне были похожи (простая мебель, металлические подносы, стандартные блюда), различия между рабочими и школьными столовыми всё же были довольно ощутимыми. Давайте разберёмся.
Контингент
Рабочая столовая обслуживала взрослых: рабочих, инженеров, служащих. Как правило, располагалась при заводах, фабриках, НИИ и прочих учреждениях.
Школьная столовая была частью образовательного учреждения и предназначалась исключительно для детей и персонала школы.
Рацион и порции
Рабочая:
Школьная:
Цена
Рабочая столовая:
Школьная столовая:
Культура и атмосфера
Рабочая:
Школьная:
Итак, рабочая столовая — "сытно, просто, по делу". Школьная — "диетично, дисциплинированно, по расписанию".
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