Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школьников начали обманывать, продавая фейковые ответы на ЕГЭ и ОГЭ
Трамп зажигает налоговый фитиль: кто должен платить больше и на сколько
Заказы на маркетплейсах станут невыгодными: вот почему площадки поднимут цены
Сверхразум вместо человека: кто в будущем останется у руля
Лицо как после отпуска — но только если вы не совершите эту ошибку
Испания не пускает российскую сборную на чемпионат Европы по бодибилдингу
Как убрать мох с плитки, чтобы он не вернулся через неделю
От землетрясения до шедевра: узнайте историю самой красивой набережной Италии
Почему горячую кастрюлю нельзя ставить в холодильник — запомните раз и навсегда

Столовая СССР: рабочая vs школьная — в чём была разница?

2:01
Еда

Столовые в СССР были важной частью повседневной жизни — как на производстве, так и в школах.

Школьная столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Школьная столовая

И хотя они внешне были похожи (простая мебель, металлические подносы, стандартные блюда), различия между рабочими и школьными столовыми всё же были довольно ощутимыми. Давайте разберёмся.

Контингент

Рабочая столовая обслуживала взрослых: рабочих, инженеров, служащих. Как правило, располагалась при заводах, фабриках, НИИ и прочих учреждениях.

Школьная столовая была частью образовательного учреждения и предназначалась исключительно для детей и персонала школы.

Рацион и порции

Рабочая:

  • Меню было более сытным — ориентировалось на физически трудящихся людей.
  • Часто включало более "тяжёлую" пищу: котлеты, гуляш, картошка, иногда — кусок рыбы или даже отбивная.
  • Порции были больше, чем в школе.

Школьная:

  • Более диетическое меню: каши, запеканки, супы, кисель, компот.
  • Меньше соли, специй, ограниченное количество жира.
  • Часто выдавался "обязательный" паёк, например — стакан молока или кефир.

Цена

Рабочая столовая:

  • Была платной, но цены субсидировались государством.
  • Возможны абонементы или скидки для сотрудников.

Школьная столовая:

  • В начальных классах питание часто было бесплатным.
  • В старших — частично платное, но с очень символической стоимостью.

Культура и атмосфера

Рабочая:

  • Порой в спешке, особенно в обеденный перерыв.
  • Возможна очередь, обсуждение новостей, анекдоты за столом.

Школьная:

  • Более строгая дисциплина — дежурные ученики, воспитатели.
  • Меньше "культурной" составляющей еды — больше формальности.

Итак, рабочая столовая — "сытно, просто, по делу". Школьная — "диетично, дисциплинированно, по расписанию".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Красота и стиль
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Как убрать мох с плитки, чтобы он не вернулся через неделю
От землетрясения до шедевра: узнайте историю самой красивой набережной Италии
Почему горячую кастрюлю нельзя ставить в холодильник — запомните раз и навсегда
Моментальная заправка и огромный пробег: новая технология от японского гиганта Toyota
Ванная без ремонта, но со стилем: приёмы от интерьерного стилиста
Крионика по-русски: тела под Москвой и мечта о вечной жизни
Два такта свободы: мотоциклы Минск, Восход, Ява
Какой альбом The Beatles Пол Маккартни считает своим любимым
Пятно от отбеливателя? Вот как спасти одежду, пока не поздно
Невидимая ошибка, которая добавляет годы: в чём сила старящего стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.