Столовая СССР: рабочая vs школьная — в чём была разница?

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Столовые в СССР были важной частью повседневной жизни — как на производстве, так и в школах.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Школьная столовая

И хотя они внешне были похожи (простая мебель, металлические подносы, стандартные блюда), различия между рабочими и школьными столовыми всё же были довольно ощутимыми. Давайте разберёмся.

Контингент

Рабочая столовая обслуживала взрослых: рабочих, инженеров, служащих. Как правило, располагалась при заводах, фабриках, НИИ и прочих учреждениях.

Школьная столовая была частью образовательного учреждения и предназначалась исключительно для детей и персонала школы.

Рацион и порции

Рабочая:

Меню было более сытным — ориентировалось на физически трудящихся людей.

Часто включало более "тяжёлую" пищу: котлеты, гуляш, картошка, иногда — кусок рыбы или даже отбивная.

Порции были больше, чем в школе.

Школьная:

Более диетическое меню: каши, запеканки, супы, кисель, компот.

Меньше соли, специй, ограниченное количество жира.

Часто выдавался "обязательный" паёк, например — стакан молока или кефир.

Цена

Рабочая столовая:

Была платной, но цены субсидировались государством.

Возможны абонементы или скидки для сотрудников.

Школьная столовая:

В начальных классах питание часто было бесплатным.

В старших — частично платное, но с очень символической стоимостью.

Культура и атмосфера

Рабочая:

Порой в спешке, особенно в обеденный перерыв.

Возможна очередь, обсуждение новостей, анекдоты за столом.

Школьная:

Более строгая дисциплина — дежурные ученики, воспитатели.

Меньше "культурной" составляющей еды — больше формальности.

Итак, рабочая столовая — "сытно, просто, по делу". Школьная — "диетично, дисциплинированно, по расписанию".