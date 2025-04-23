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ТОП-5 фирменных блюд советской столовой, которые помнят до сих пор

1:37
Еда

Советская столовая — это не просто место приёма пищи, это целая гастрономическая эпоха!

Котлета по-киевски
Фото: commons.wikimedia.org by Giles Thomas @ Flickr (original image) ; Off-shell (reprocessed version), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Котлета по-киевски

У каждого, кто хоть раз ел в советской столовой, есть свои любимчики. Вот ТОП-5 блюд, которые до сих пор вызывают тёплую ностальгию.

1. Котлета по-киевски

Золотистая, с хрустящей корочкой и маслом внутри, которое вытекает при первом надрезе. В столовых она была упрощённой, но всё равно оставалась королевой мясных блюд.

2. Селёдка под шубой

Без неё не обходился ни один праздничный обед в заводской столовой. Слои картошки, свёклы, моркови и селёдочки, щедро смазанные майонезом — классика жанра.

3. Щи из квашеной капусты

Густые, с наваристым бульоном и кисловатым вкусом. Их часто подавали с чёрным хлебом и ложкой сметаны. Иногда — с говядиной на кости. Настоящее тепло тарелки.

4. Запеканка творожная с изюмом

Легендарный десерт. С корочкой сверху, нежной серединкой и тем самым "вкусом детства". Особенно в комбо с киселём из алюминиевой кружки.

5. Макароны по-флотски

Простое, но мощное блюдо: отварные макароны с обжаренным фаршем (или тушёнкой). Часто сдабривались кетчупом или "советским соусом" из столовой — загадочной субстанцией, но вкусной.

Эти блюда до сих пор остаются в памяти многих людей, напоминая о временах, когда еда была простой, но вкусной.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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