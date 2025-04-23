ТОП-5 фирменных блюд советской столовой, которые помнят до сих пор

Советская столовая — это не просто место приёма пищи, это целая гастрономическая эпоха!
У каждого, кто хоть раз ел в советской столовой, есть свои любимчики. Вот ТОП-5 блюд, которые до сих пор вызывают тёплую ностальгию.
1. Котлета по-киевски
Золотистая, с хрустящей корочкой и маслом внутри, которое вытекает при первом надрезе. В столовых она была упрощённой, но всё равно оставалась королевой мясных блюд.
2. Селёдка под шубой
Без неё не обходился ни один праздничный обед в заводской столовой. Слои картошки, свёклы, моркови и селёдочки, щедро смазанные майонезом — классика жанра.
3. Щи из квашеной капусты
Густые, с наваристым бульоном и кисловатым вкусом. Их часто подавали с чёрным хлебом и ложкой сметаны. Иногда — с говядиной на кости. Настоящее тепло тарелки.
4. Запеканка творожная с изюмом
Легендарный десерт. С корочкой сверху, нежной серединкой и тем самым "вкусом детства". Особенно в комбо с киселём из алюминиевой кружки.
5. Макароны по-флотски
Простое, но мощное блюдо: отварные макароны с обжаренным фаршем (или тушёнкой). Часто сдабривались кетчупом или "советским соусом" из столовой — загадочной субстанцией, но вкусной.
Эти блюда до сих пор остаются в памяти многих людей, напоминая о временах, когда еда была простой, но вкусной.
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