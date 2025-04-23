Почему горячую кастрюлю нельзя ставить в холодильник — запомните раз и навсегда

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Осталось немного супа, и рука тянется поставить кастрюлю в холодильник. Привычное действие? Да. Но безопасно ли оно? Эксперты предупреждают: такой подход может повлечь за собой целый ряд нежелательных последствий — как для холодильника, так и для самих продуктов.

Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ

В чём проблема

Когда горячее блюдо попадает внутрь холодильника, температура в камере резко повышается. Холодильник тратит больше энергии, чтобы восстановить заданный уровень холода, и это происходит не мгновенно. В этот период:

Остальные продукты временно подвергаются повышенной температуре

Снижается срок их хранения

Возникает конденсация , которая оседает на стенках и может привести к образованию наледи

Повышается риск порчи чувствительных к температуре продуктов

Возрастает нагрузка на компрессор, что снижает срок службы техники

Как правильно поступать с горячей едой

Охладите до комнатной температуры прежде чем ставить еду в холодильник Разделите еду на небольшие порции - так она остынет быстрее Используйте герметичные контейнеры с крышкой, чтобы снизить испарение и конденсат Для ускоренного охлаждения можно погрузить ёмкость с едой в ванну с холодной водой Не перегружайте холодильник: важно, чтобы внутри свободно циркулировал воздух

"Холодильники созданы, чтобы продлевать срок годности продуктов, но не для охлаждения кастрюль с горячим борщом", — подчёркивают специалисты.

Ставить горячее в холодильник — не самая удачная идея. Это может повлиять на срок годности других продуктов, увеличить образование наледи и привести к дополнительным расходам на электричество. Несколько простых шагов помогут избежать этих рисков и сохранить технику в порядке.

Уточнения

Конденса́ция паров (лат. condense "накопляю, уплотняю, сгущаю") — переход вещества в жидкое или твёрдое состояние из парообразного (обратный последнему процессу называется сублимация).



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