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Почему горячую кастрюлю нельзя ставить в холодильник — запомните раз и навсегда

1:50
Еда

Осталось немного супа, и рука тянется поставить кастрюлю в холодильник. Привычное действие? Да. Но безопасно ли оно? Эксперты предупреждают: такой подход может повлечь за собой целый ряд нежелательных последствий — как для холодильника, так и для самих продуктов.

Борщ
Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

В чём проблема

Когда горячее блюдо попадает внутрь холодильника, температура в камере резко повышается. Холодильник тратит больше энергии, чтобы восстановить заданный уровень холода, и это происходит не мгновенно. В этот период:

  • Остальные продукты временно подвергаются повышенной температуре

  • Снижается срок их хранения

  • Возникает конденсация, которая оседает на стенках и может привести к образованию наледи

  • Повышается риск порчи чувствительных к температуре продуктов

  • Возрастает нагрузка на компрессор, что снижает срок службы техники

Как правильно поступать с горячей едой

  1. Охладите до комнатной температуры прежде чем ставить еду в холодильник

  2. Разделите еду на небольшие порции - так она остынет быстрее

  3. Используйте герметичные контейнеры с крышкой, чтобы снизить испарение и конденсат

  4. Для ускоренного охлаждения можно погрузить ёмкость с едой в ванну с холодной водой

  5. Не перегружайте холодильник: важно, чтобы внутри свободно циркулировал воздух

"Холодильники созданы, чтобы продлевать срок годности продуктов, но не для охлаждения кастрюль с горячим борщом", — подчёркивают специалисты.

Ставить горячее в холодильник — не самая удачная идея. Это может повлиять на срок годности других продуктов, увеличить образование наледи и привести к дополнительным расходам на электричество. Несколько простых шагов помогут избежать этих рисков и сохранить технику в порядке.

Уточнения

Конденса́ция паров (лат. condense "накопляю, уплотняю, сгущаю") — переход вещества в жидкое или твёрдое состояние из парообразного (обратный последнему процессу называется сублимация).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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