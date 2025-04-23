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Суточные щи: как наши бабушки делали их вкуснее с каждым разом

1:51
Еда

Суточные щи — это настоящая магия русской кухни. Их вкус раскрывается не сразу, а только спустя время, и в этом весь секрет.

Щи из капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щи из капусты

Наши бабушки знали, как готовить щи так, чтобы с каждым днём они становились только вкуснее. Вот ключевые хитрости.

Основы настоящих суточных щей

1. Квашеная капуста — основа вкуса

Бабушки всегда выбирали хорошую, слегка кисловатую квашеную капусту. Иногда даже промывали её, если была слишком кислой. А потом тушили с луком и морковью отдельно — это придаёт щам особую глубину вкуса.

2. Говяжья косточка или свиная рулька

Варили на медленном огне бульон, часами — чтобы он стал наваристым и ароматным. Мясо потом разбирали и добавляли обратно. А косточки давали щам ту самую "настоящесть".

3. Без картошки — по классике

Настоящие суточные щи часто готовились вообще без картошки, чтобы капуста и мясо были на первом плане. Но если и клали — то совсем чуть-чуть.

4. Долгое томление — ключ к успеху

После варки щи ставили в печь или духовку томиться на несколько часов. Это делало вкус насыщенным и "домашним".

5. Настояться — обязательно!

Щи никогда не ели в день готовки. Минимум — на следующий день. А на второй и третий день они становились просто божественными. Отсюда и "суточные".

6. Сало с чесноком или ложка сметаны — финальный штрих

Бабушки знали: чуть топлёного сала с чесноком, добавленного в тарелку перед подачей, делает щи совершенно другими. А кто-то добавлял сметану — тут уже по вкусу.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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