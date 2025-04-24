Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Забываем всё, что знали о гречке. Никакой воды, соли и привычной рассыпчатости. Эта каша — настоящий десерт: нежная, воздушная, с тёплым ароматом ванили и корицы. Не зря её называют "пуховой" — текстура действительно бархатистая, а сливочный соус превращает обычную крупу в гастрономическое открытие.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Каша

Ингредиенты на 4 порции

Для каши:

2 яйца

200 г гречневой ядрицы

800 мл молока

20 г сливочного масла

семена половины ванильного стручка

Для соуса:

4 крупных яичных желтка

80 г сахара

2 стакана нежирных сливок

1/2 ч. л. молотой корицы

Как готовить:

Подготовка гречки:

Взбейте яйца до пены, добавьте в них гречку и тщательно перемешайте. Выложите крупу на пергамент, подсушите в духовке при 120 °C 5-7 минут. Подсушенную гречку слегка размельчите толкушкой. Варка:

Гречку засыпьте в кипящее молоко, добавьте сливочное масло. Варите 12-15 минут на минимальном огне до готовности. Соус:

Желтки растерите с сахаром добела. Вскипятите сливки с ванилью и корицей, снимите с огня и влейте яичную массу, непрерывно помешивая. Прогрейте на слабом огне или водяной бане, пока не загустеет. Процедите. Финальный штрих:

Остывшую кашу протрите через сито, выложите на тарелку горкой и полейте соусом. Подавайте холодной — вкус вас удивит.

Это больше, чем просто каша — это сливочно-грейчневая сказка.

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

