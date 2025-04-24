Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снова стала бабушкой: у певицы Валерии родился внук
Твои идеальные кроссовки: как выбрать для зала, улицы и кроссфита
Идея о браке: Алексей Гоман признался, почему больше не ищет любовь
Украина теряет поддержку? Уиткофф вылетел на встречу с Путиным
Голландский кошмар: уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах
Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса
Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу
Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия

Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз

1:46
Еда

Забываем всё, что знали о гречке. Никакой воды, соли и привычной рассыпчатости. Эта каша — настоящий десерт: нежная, воздушная, с тёплым ароматом ванили и корицы. Не зря её называют "пуховой" — текстура действительно бархатистая, а сливочный соус превращает обычную крупу в гастрономическое открытие.

Каша
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Каша

Ингредиенты на 4 порции

Для каши:

  • 2 яйца

  • 200 г гречневой ядрицы

  • 800 мл молока

  • 20 г сливочного масла

  • семена половины ванильного стручка

Для соуса:

  • 4 крупных яичных желтка

  • 80 г сахара

  • 2 стакана нежирных сливок

  • 1/2 ч. л. молотой корицы

Как готовить:

  1. Подготовка гречки:
    Взбейте яйца до пены, добавьте в них гречку и тщательно перемешайте. Выложите крупу на пергамент, подсушите в духовке при 120 °C 5-7 минут. Подсушенную гречку слегка размельчите толкушкой.

  2. Варка:
    Гречку засыпьте в кипящее молоко, добавьте сливочное масло. Варите 12-15 минут на минимальном огне до готовности.

  3. Соус:
    Желтки растерите с сахаром добела. Вскипятите сливки с ванилью и корицей, снимите с огня и влейте яичную массу, непрерывно помешивая. Прогрейте на слабом огне или водяной бане, пока не загустеет. Процедите.

  4. Финальный штрих:
    Остывшую кашу протрите через сито, выложите на тарелку горкой и полейте соусом. Подавайте холодной — вкус вас удивит.

Это больше, чем просто каша — это сливочно-грейчневая сказка.

Уточнения

Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте
Туризм
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Последние материалы
Твои идеальные кроссовки: как выбрать для зала, улицы и кроссфита
Идея о браке: Алексей Гоман признался, почему больше не ищет любовь
Украина теряет поддержку? Уиткофф вылетел на встречу с Путиным
Голландский кошмар: уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах
Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений
Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса
Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу
Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия
Любите шашлык? Вот сколько можно съесть без вреда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.