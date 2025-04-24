Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз

Забываем всё, что знали о гречке. Никакой воды, соли и привычной рассыпчатости. Эта каша — настоящий десерт: нежная, воздушная, с тёплым ароматом ванили и корицы. Не зря её называют "пуховой" — текстура действительно бархатистая, а сливочный соус превращает обычную крупу в гастрономическое открытие.
Для каши:
2 яйца
200 г гречневой ядрицы
800 мл молока
20 г сливочного масла
семена половины ванильного стручка
Для соуса:
4 крупных яичных желтка
80 г сахара
2 стакана нежирных сливок
1/2 ч. л. молотой корицы
Подготовка гречки:
Взбейте яйца до пены, добавьте в них гречку и тщательно перемешайте. Выложите крупу на пергамент, подсушите в духовке при 120 °C 5-7 минут. Подсушенную гречку слегка размельчите толкушкой.
Варка:
Гречку засыпьте в кипящее молоко, добавьте сливочное масло. Варите 12-15 минут на минимальном огне до готовности.
Соус:
Желтки растерите с сахаром добела. Вскипятите сливки с ванилью и корицей, снимите с огня и влейте яичную массу, непрерывно помешивая. Прогрейте на слабом огне или водяной бане, пока не загустеет. Процедите.
Финальный штрих:
Остывшую кашу протрите через сито, выложите на тарелку горкой и полейте соусом. Подавайте холодной — вкус вас удивит.
Это больше, чем просто каша — это сливочно-грейчневая сказка.
Гре́чневая ка́ша (от греч. γραικός — «грек») — каша, приготавливаемая из гречишного зерна, популярное блюдо русской, белорусской, украинской, литовской и польской кухонь.
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