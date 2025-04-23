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Советская классика с пикантным поворотом: вот чем фаршируют яйца сегодня

1:31
Еда

Помните эти фаршированные яйца, которые стояли на каждом праздничном столе в советское время? Простое, но элегантное блюдо, знакомое с детства — и такое вкусное. Сегодня мы предлагаем освежённую версию той самой закуски: с мягким творожным сыром, каперсами, сметаной и пикантной горчицей в зёрнах. А бонус — свежий аромат тархуна.

Фаршированные яйца
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фаршированные яйца

В чём секрет начинки

Желтки варёных яиц становятся основой для нежного крема. К ним добавляется:

  • мелко порубленный тархун;

  • немного каперсов для пикантности;

  • шапочка из творожного сыра со сметаной и горчицей;

  • щепотка чёрного перца для баланса вкуса.

Получается необычная, но очень гармоничная начинка — сливочная, с лёгкой остринкой и свежими нотами зелени.

Как приготовить

  1. Отварите яйца вкрутую (около 10 минут), остудите в холодной воде и очистите.

  2. Остудите в холодильнике — так легче будет резать.

  3. Разрежьте яйца вдоль пополам, аккуратно достаньте желтки.

  4. Мелко порубите тархун, каперсы и соедините с желтками.

  5. Добавьте сметану, сыр, горчицу и перец, всё тщательно перемешайте.

  6. Разложите начинку по белкам, украсьте колечками шнитт-лука.

Можно подавать сразу или немного охладить. Это не просто закуска — это возвращение вкуса, знакомого с детства, но в обновлённой и более яркой версии.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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