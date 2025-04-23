Советская классика с пикантным поворотом: вот чем фаршируют яйца сегодня

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Помните эти фаршированные яйца, которые стояли на каждом праздничном столе в советское время? Простое, но элегантное блюдо, знакомое с детства — и такое вкусное. Сегодня мы предлагаем освежённую версию той самой закуски: с мягким творожным сыром, каперсами, сметаной и пикантной горчицей в зёрнах. А бонус — свежий аромат тархуна.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фаршированные яйца

В чём секрет начинки

Желтки варёных яиц становятся основой для нежного крема. К ним добавляется:

мелко порубленный тархун;

немного каперсов для пикантности;

шапочка из творожного сыра со сметаной и горчицей;

щепотка чёрного перца для баланса вкуса.

Получается необычная, но очень гармоничная начинка — сливочная, с лёгкой остринкой и свежими нотами зелени.

Как приготовить

Отварите яйца вкрутую (около 10 минут), остудите в холодной воде и очистите. Остудите в холодильнике — так легче будет резать. Разрежьте яйца вдоль пополам, аккуратно достаньте желтки. Мелко порубите тархун, каперсы и соедините с желтками. Добавьте сметану, сыр, горчицу и перец, всё тщательно перемешайте. Разложите начинку по белкам, украсьте колечками шнитт-лука.

Можно подавать сразу или немного охладить. Это не просто закуска — это возвращение вкуса, знакомого с детства, но в обновлённой и более яркой версии.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

