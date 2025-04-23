Советская классика с пикантным поворотом: вот чем фаршируют яйца сегодня

Помните эти фаршированные яйца, которые стояли на каждом праздничном столе в советское время? Простое, но элегантное блюдо, знакомое с детства — и такое вкусное. Сегодня мы предлагаем освежённую версию той самой закуски: с мягким творожным сыром, каперсами, сметаной и пикантной горчицей в зёрнах. А бонус — свежий аромат тархуна.
Желтки варёных яиц становятся основой для нежного крема. К ним добавляется:
мелко порубленный тархун;
немного каперсов для пикантности;
шапочка из творожного сыра со сметаной и горчицей;
щепотка чёрного перца для баланса вкуса.
Получается необычная, но очень гармоничная начинка — сливочная, с лёгкой остринкой и свежими нотами зелени.
Отварите яйца вкрутую (около 10 минут), остудите в холодной воде и очистите.
Остудите в холодильнике — так легче будет резать.
Разрежьте яйца вдоль пополам, аккуратно достаньте желтки.
Мелко порубите тархун, каперсы и соедините с желтками.
Добавьте сметану, сыр, горчицу и перец, всё тщательно перемешайте.
Разложите начинку по белкам, украсьте колечками шнитт-лука.
Можно подавать сразу или немного охладить. Это не просто закуска — это возвращение вкуса, знакомого с детства, но в обновлённой и более яркой версии.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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