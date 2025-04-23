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Сырные шарики с хрустящей корочкой — исчезают со стола первыми

1:30
Еда

Любите хрустящие закуски с тягучей серединкой? Тогда этот рецепт точно попадёт в ваше сердце. Нежные шарики из сыра чечил — это праздник вкуса в каждой ложке. Готовятся всего за 25 минут, а исчезают со стола ещё быстрее.

Сырные шарики
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырные шарики

Почему именно чечил

Чечил — волокнистый сыр с насыщенным сливочным вкусом. Его солоноватая нотка и слоистая структура идеально подходят для жареных закусок. Особенно хорош копчёный вариант — придаёт блюду тонкий дымный аромат и тягучую текстуру, которая так и тянется за вилкой.

Пошаговый рецепт

1. Подготовка белков.
Отделите белки от желтков. Белки взбейте до устойчивой пены — они придадут шарикам лёгкость.

2. Сырное тесто.
Натрите 200 г чечила и смешайте его с белками и 2 столовыми ложками муки.

3. Добавление желтков.
Желтки слегка взбейте венчиком и аккуратно вмешайте в тесто.

4. Формирование.
Слепите небольшие шарики и обваляйте их в панировочных сухарях.

5. Обжарка.
Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжарьте шарики до золотистой корочки. Готово!

Подавайте с любимым соусом и свежей зеленью — идеально к праздничному столу, пикнику или просто к фильму.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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