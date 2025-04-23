Сырные шарики с хрустящей корочкой — исчезают со стола первыми

Любите хрустящие закуски с тягучей серединкой? Тогда этот рецепт точно попадёт в ваше сердце. Нежные шарики из сыра чечил — это праздник вкуса в каждой ложке. Готовятся всего за 25 минут, а исчезают со стола ещё быстрее.
Чечил — волокнистый сыр с насыщенным сливочным вкусом. Его солоноватая нотка и слоистая структура идеально подходят для жареных закусок. Особенно хорош копчёный вариант — придаёт блюду тонкий дымный аромат и тягучую текстуру, которая так и тянется за вилкой.
1. Подготовка белков.
Отделите белки от желтков. Белки взбейте до устойчивой пены — они придадут шарикам лёгкость.
2. Сырное тесто.
Натрите 200 г чечила и смешайте его с белками и 2 столовыми ложками муки.
3. Добавление желтков.
Желтки слегка взбейте венчиком и аккуратно вмешайте в тесто.
4. Формирование.
Слепите небольшие шарики и обваляйте их в панировочных сухарях.
5. Обжарка.
Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжарьте шарики до золотистой корочки. Готово!
Подавайте с любимым соусом и свежей зеленью — идеально к праздничному столу, пикнику или просто к фильму.
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