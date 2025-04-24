Обвали, обжарь и накрой: отбивные из печени по золотому стандарту

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что печень — это сухо и скучно, просто не пробовали приготовить её правильно. А правильно — это значит с любовью, в молоке, с хорошей мукой и правильным румянцем. Мы покажем, как сделать отбивные из говяжьей печени, чтобы даже те, кто "не ест субпродукты", попросили добавки.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отбивные

Ингредиенты на 4 порции:

Говяжья печень — 600 г

Молоко — 250 мл

Мука — 4 ст. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Подготовка печени

Размораживаем медленно, лучше в холодильнике. Не до конца — так удобнее удалять плёнку. Очищаем от плёнок и жилок, нарезаем на крупные куски. Отбиваем с обеих сторон через плёнку: мягко, не как по мясу, а будто гладим ложкой.

Замачивание в молоке

Сложите куски в миску, залейте холодным молоком.

Накройте и уберите в холодильник на 3 часа.

Это не прихоть: молоко убирает горечь и делает печень невероятно мягкой.

Панировка

На широкую тарелку насыпьте муку, посолите, поперчите. Выложите кусочки печени на бумажные полотенца — уберите лишнюю влагу. Обваляйте в муке. Всё - можно жарить.

Обжарка

Разогрейте сковороду, влейте масло. Обжарьте печень с одной стороны до румяной корочки. Переверните, жарьте вторую сторону. Накройте крышкой, убавьте огонь и томите ещё 3-4 минуты, чтобы отбивные дошли до готовности.

Полезный совет:

Для жарки подойдёт не только сковорода, но и вок, кастрюля или широкая форма с толстым дном. Главное — равномерный нагрев и не пересушить.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

