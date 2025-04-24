Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идея о браке: Алексей Гоман признался, почему больше не ищет любовь
Украина теряет поддержку? Уиткофф вылетел на встречу с Путиным
Голландский кошмар: уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах
Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений
Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса
Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу
Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия
Любите шашлык? Вот сколько можно съесть без вреда

Обвали, обжарь и накрой: отбивные из печени по золотому стандарту

1:52
Еда

Если вы думаете, что печень — это сухо и скучно, просто не пробовали приготовить её правильно. А правильно — это значит с любовью, в молоке, с хорошей мукой и правильным румянцем. Мы покажем, как сделать отбивные из говяжьей печени, чтобы даже те, кто "не ест субпродукты", попросили добавки.

Отбивные
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отбивные

Ингредиенты на 4 порции:

  • Говяжья печень — 600 г

  • Молоко — 250 мл

  • Мука — 4 ст. л.

  • Растительное масло — 3 ст. л.

  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Подготовка печени

  1. Размораживаем медленно, лучше в холодильнике. Не до конца — так удобнее удалять плёнку.

  2. Очищаем от плёнок и жилок, нарезаем на крупные куски.

  3. Отбиваем с обеих сторон через плёнку: мягко, не как по мясу, а будто гладим ложкой.

Замачивание в молоке

  • Сложите куски в миску, залейте холодным молоком.

  • Накройте и уберите в холодильник на 3 часа.

  • Это не прихоть: молоко убирает горечь и делает печень невероятно мягкой.

Панировка

  1. На широкую тарелку насыпьте муку, посолите, поперчите.

  2. Выложите кусочки печени на бумажные полотенца — уберите лишнюю влагу.

  3. Обваляйте в муке. Всё - можно жарить.

Обжарка

  1. Разогрейте сковороду, влейте масло.

  2. Обжарьте печень с одной стороны до румяной корочки.

  3. Переверните, жарьте вторую сторону.

  4. Накройте крышкой, убавьте огонь и томите ещё 3-4 минуты, чтобы отбивные дошли до готовности.

Полезный совет:

Для жарки подойдёт не только сковорода, но и вок, кастрюля или широкая форма с толстым дном. Главное — равномерный нагрев и не пересушить.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Недвижимость
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала Аудио 
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Авто
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Последние материалы
Идея о браке: Алексей Гоман признался, почему больше не ищет любовь
Украина теряет поддержку? Уиткофф вылетел на встречу с Путиным
Голландский кошмар: уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах
Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений
Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса
Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу
Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия
Любите шашлык? Вот сколько можно съесть без вреда
Обвали, обжарь и накрой: отбивные из печени по золотому стандарту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.