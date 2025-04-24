Обвали, обжарь и накрой: отбивные из печени по золотому стандарту

Если вы думаете, что печень — это сухо и скучно, просто не пробовали приготовить её правильно. А правильно — это значит с любовью, в молоке, с хорошей мукой и правильным румянцем. Мы покажем, как сделать отбивные из говяжьей печени, чтобы даже те, кто "не ест субпродукты", попросили добавки.
Говяжья печень — 600 г
Молоко — 250 мл
Мука — 4 ст. л.
Растительное масло — 3 ст. л.
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Размораживаем медленно, лучше в холодильнике. Не до конца — так удобнее удалять плёнку.
Очищаем от плёнок и жилок, нарезаем на крупные куски.
Отбиваем с обеих сторон через плёнку: мягко, не как по мясу, а будто гладим ложкой.
Сложите куски в миску, залейте холодным молоком.
Накройте и уберите в холодильник на 3 часа.
Это не прихоть: молоко убирает горечь и делает печень невероятно мягкой.
На широкую тарелку насыпьте муку, посолите, поперчите.
Выложите кусочки печени на бумажные полотенца — уберите лишнюю влагу.
Обваляйте в муке. Всё - можно жарить.
Разогрейте сковороду, влейте масло.
Обжарьте печень с одной стороны до румяной корочки.
Переверните, жарьте вторую сторону.
Накройте крышкой, убавьте огонь и томите ещё 3-4 минуты, чтобы отбивные дошли до готовности.
Для жарки подойдёт не только сковорода, но и вок, кастрюля или широкая форма с толстым дном. Главное — равномерный нагрев и не пересушить.
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
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