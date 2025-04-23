Пикник в СССР: как отдыхали на природе советские граждане

В эпоху дефицита и очередей отдых на природе был своеобразным глотком свободы.
Без модных пледов, термосов с латте и барбекю на газе. Зато с скатертью из газеты "Правда", самодельными мангалами и душевными разговорами. Пикник в СССР — это больше, чем перекус под открытым небом, это традиция, ритуал, культура.
Что брали с собой?
Мангал по-своему
Никаких покупных грилей. Жестяная коробка из-под запчастей, арматура вместо шампуров — и вот уже жарятся шашлыки из свинины (если достали!) или печётся картошка в золе.
Атмосфера
Гитара и полулегальный Владимир Семёныч. Шашки, домино, волейбольная сетка между берёз. "Москвич" или "Жигули" с открытым багажником, из которого звучит радиоприёмник "Океан".
Комфорт и быт
Советский пикник был простым, но душевным. Без лишнего пафоса, зато с ощущением настоящего отдыха: когда пахнет дымком, свежескошенной травой и майским теплом. Это был отдых не для фото, а для воспоминаний.
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