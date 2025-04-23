Пикник в СССР: как отдыхали на природе советские граждане

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

В эпоху дефицита и очередей отдых на природе был своеобразным глотком свободы.

Фото: commons.wikimedia.org by Cpon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пикник

Без модных пледов, термосов с латте и барбекю на газе. Зато с скатертью из газеты "Правда", самодельными мангалами и душевными разговорами. Пикник в СССР — это больше, чем перекус под открытым небом, это традиция, ритуал, культура.

Что брали с собой?

Хлеб, яйца вкрутую, сало, огурцы, зелёный лук

Котлеты из дома или консервы "Килька в томате"

Компот в трёхлитровой банке или "Буратино"

Хит — чай в алюминиевом чайнике, сваренный на костре.

Мангал по-своему

Никаких покупных грилей. Жестяная коробка из-под запчастей, арматура вместо шампуров — и вот уже жарятся шашлыки из свинины (если достали!) или печётся картошка в золе.

Атмосфера

Гитара и полулегальный Владимир Семёныч. Шашки, домино, волейбольная сетка между берёз. "Москвич" или "Жигули" с открытым багажником, из которого звучит радиоприёмник "Океан".

Комфорт и быт

Стулья — табуретки с кухни

Стол — старая дверь на кирпичах

Туалет — направление "вот туда, за кусты".

Советский пикник был простым, но душевным. Без лишнего пафоса, зато с ощущением настоящего отдыха: когда пахнет дымком, свежескошенной травой и майским теплом. Это был отдых не для фото, а для воспоминаний.