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Пикник в СССР: как отдыхали на природе советские граждане

1:31
Еда

В эпоху дефицита и очередей отдых на природе был своеобразным глотком свободы.

Пикник
Фото: commons.wikimedia.org by Cpon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пикник

Без модных пледов, термосов с латте и барбекю на газе. Зато с скатертью из газеты "Правда", самодельными мангалами и душевными разговорами. Пикник в СССР — это больше, чем перекус под открытым небом, это традиция, ритуал, культура.

Что брали с собой?

  • Хлеб, яйца вкрутую, сало, огурцы, зелёный лук
  • Котлеты из дома или консервы "Килька в томате"
  • Компот в трёхлитровой банке или "Буратино"
  • Хит — чай в алюминиевом чайнике, сваренный на костре.

Мангал по-своему

Никаких покупных грилей. Жестяная коробка из-под запчастей, арматура вместо шампуров — и вот уже жарятся шашлыки из свинины (если достали!) или печётся картошка в золе.

Атмосфера

Гитара и полулегальный Владимир Семёныч. Шашки, домино, волейбольная сетка между берёз. "Москвич" или "Жигули" с открытым багажником, из которого звучит радиоприёмник "Океан".

Комфорт и быт

  • Стулья — табуретки с кухни
  • Стол — старая дверь на кирпичах
  • Туалет — направление "вот туда, за кусты".

Советский пикник был простым, но душевным. Без лишнего пафоса, зато с ощущением настоящего отдыха: когда пахнет дымком, свежескошенной травой и майским теплом. Это был отдых не для фото, а для воспоминаний.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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