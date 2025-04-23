Столовая СССР: что ела интеллигенция в рабочий полдень

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Интеллигенция в СССР — это не только очки и пиджак, это ещё и определённый стиль жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Столовая

А значит — даже в столовой советский инженер, учитель или редактор искал не просто еду, а вкусный обед с намёком на эстетику. Пусть и с алюминиевого подноса.

Что брали в меню?

Салат "Столичный"

тот самый, что потом стал Оливье. Без изысков, но с курицей, картошкой и майонезом. Цена: около 12 копеек.

Суп с вермишелью или борщ со сметаной

Интеллигент обязательно просил "сметану отдельно". Суп: 10-14 копеек.

Котлета "домашняя" с гречкой или пюре

"Домашняя" — это почти как у мамы, только с пищеблока. Стоимость: 20-30 копеек.

Гречка считалась "интеллигентной" крупой.

Компот из сухофруктов

Не квас, не чай, а именно компот: тёплый, сладкий, ностальгичный. Цена: 5-7 копеек.

Хлеб чёрный и белый — бесплатно. Интеллигенция брала аккуратно — один кусочек для первого блюда, один для второго.

Атмосфера

Люди читали газеты прямо во время еды

Обсуждали лекции, спектакли, научные статьи

Иногда устраивали философские споры у кассы — особенно, если не было куриных котлет.

Советская столовая — это не только про еду. Для интеллигенции это был почти клуб, где встречались вкусы, идеи и одухотворённые взгляды на поднос с манной кашей. И пусть блюда были простые, но душевные — и это главное.