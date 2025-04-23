Столовая СССР: что ела интеллигенция в рабочий полдень

Интеллигенция в СССР — это не только очки и пиджак, это ещё и определённый стиль жизни.
А значит — даже в столовой советский инженер, учитель или редактор искал не просто еду, а вкусный обед с намёком на эстетику. Пусть и с алюминиевого подноса.
Что брали в меню?
Салат "Столичный"
Суп с вермишелью или борщ со сметаной
Котлета "домашняя" с гречкой или пюре
Компот из сухофруктов
Хлеб чёрный и белый — бесплатно. Интеллигенция брала аккуратно — один кусочек для первого блюда, один для второго.
Атмосфера
Советская столовая — это не только про еду. Для интеллигенции это был почти клуб, где встречались вкусы, идеи и одухотворённые взгляды на поднос с манной кашей. И пусть блюда были простые, но душевные — и это главное.
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