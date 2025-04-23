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Столовая СССР: что ела интеллигенция в рабочий полдень

1:39
Еда

Интеллигенция в СССР — это не только очки и пиджак, это ещё и определённый стиль жизни.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Столовая

А значит — даже в столовой советский инженер, учитель или редактор искал не просто еду, а вкусный обед с намёком на эстетику. Пусть и с алюминиевого подноса.

Что брали в меню?

Салат "Столичный"

  • тот самый, что потом стал Оливье. Без изысков, но с курицей, картошкой и майонезом. Цена: около 12 копеек.

Суп с вермишелью или борщ со сметаной

  • Интеллигент обязательно просил "сметану отдельно". Суп: 10-14 копеек.

Котлета "домашняя" с гречкой или пюре

  • "Домашняя" — это почти как у мамы, только с пищеблока. Стоимость: 20-30 копеек.
  • Гречка считалась "интеллигентной" крупой.

Компот из сухофруктов

  • Не квас, не чай, а именно компот: тёплый, сладкий, ностальгичный. Цена: 5-7 копеек.

Хлеб чёрный и белый — бесплатно. Интеллигенция брала аккуратно — один кусочек для первого блюда, один для второго.

Атмосфера

  • Люди читали газеты прямо во время еды
  • Обсуждали лекции, спектакли, научные статьи
  • Иногда устраивали философские споры у кассы — особенно, если не было куриных котлет.

Советская столовая — это не только про еду. Для интеллигенции это был почти клуб, где встречались вкусы, идеи и одухотворённые взгляды на поднос с манной кашей. И пусть блюда были простые, но душевные — и это главное.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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