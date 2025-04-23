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Топ-рыб для мангала: как избежать сухого филе и развалившихся стейков

2:11
Еда

С приходом сезона пикников и дачных посиделок вопрос о том, какую рыбу жарить на мангале, становится как никогда актуальным. Специалисты Рыбного союза России поделились своими рекомендациями и объяснили, какие виды подойдут лучше всего — в зависимости от структуры мяса, жирности и способа приготовления.

жареная рыба
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
жареная рыба

Рыба для открытого огня

Если вы готовите на открытом огне, без фольги и без решетки, выбирайте более жирные и плотные сорта рыбы, которые сохранят сочность и не развалятся. Один из фаворитов — атлантический лосось. Его можно смело класть прямо на угли, не боясь пересушить.

Подойдёт и тунец. "Стейк из тунца — это невероятно быстро и вкусно", — отметили в Рыбном союзе. Главное — не передержать его.

"Лучше жарить по две минуты с обеих сторон, рыба должна остаться розовой внутри", — уточнили эксперты.

Также на открытом огне отлично готовятся скумбрия, палтус (на коже), осетрина и крупная форель. Все они сохраняют форму, не прилипают к решётке и радуют насыщенным вкусом.

Тихоокеанские лососи — только в фольге

Кижуч, кета, горбуша — рыба нежная и более сухая. Её жарка требует особого подхода.

"Таких лососей лучше готовить в фольге, иначе они утратят сочность", — объяснили специалисты.

Такой метод убережёт филе от пересушивания, особенно если добавить немного масла, специй и лимонного сока.

В фольге также лучше запекать небольшую порционную форель, филе сибаса и дорадо. Благодаря своей структуре и отсутствию большого количества костей, эти виды идеально подходят для приготовления целиком или пластами с овощами.

Морепродукты на гриле — это просто и эффектно

На мангале можно приготовить не только рыбу, но и морепродукты. Для жарки на решетке хорошо подойдут крупные креветки, мясо гребешка и фаланги краба. Они быстро готовятся, требуют минимального маринада и выглядят эффектно при подаче.

Уточнения

Манга́л (от араб. مَنْقَل‎ [manqal], азерб. manqal, греч. Μανγκάλ, груз. მაყალი, перс. منقل‎ , арм. մանղալ, тур. mangal) — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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