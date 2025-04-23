Цитрус, который затмит лимон: чем уникален бергамот из Калабрии

3:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о цитрусовых, мы сразу вспоминаем лимоны, апельсины, мандарины и, возможно, грейпфруты. Но есть ещё один, менее известный, но по-настоящему королевский фрукт — бергамот. Это не просто экзотический цитрус, а настоящая гордость Калабрии, где его выращивают с особой любовью и уважением уже много веков.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бергамот

Тайна происхождения и культурное значение

Бергамот — загадочный гость на итальянской земле. Точной версии о его происхождении не существует, хотя многие учёные склоняются к версии, что он был завезён с Востока. Само слово "бергамот" имеет турецкие корни и происходит от выражения "beg armudi", что переводится как "груша Господина". Это отражает и его форму: слегка вытянутая, напоминающая грушу, особенно у некоторых сортов. Другие же экземпляры больше похожи на округлый лимон с морщинистой кожурой и резким, узнаваемым ароматом.

Хотя следы бергамота можно найти по всему Средиземноморью — от Греции до Канарских островов — именно Калабрия стала его истинным домом. Между Реджо-ди-Калабрия и Локриде сосредоточено до 90% мирового производства этого ароматного фрукта.

Чем полезен бергамот

Вкус бергамота — это изысканное сочетание кислинки лимона и мягкой сладости апельсина. Но главное не только во вкусе. В бергамоте содержится высокая концентрация витамина С, а также витамины A, группы B, мощные флавоноиды и антиоксиданты.

Это делает бергамот природным помощником в укреплении иммунитета и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и воспалений. Кроме того, он обладает антивирусными и дезинфицирующими свойствами — не зря в старину его использовали как средство от простуды и сезонных инфекций.

Интересно, что эфирное масло бергамота считается натуральным антидепрессантом — его аромат способен снимать напряжение и улучшать настроение. А за счёт высокого содержания антиоксидантов бергамот помогает в борьбе со свободными радикалами, поддерживая здоровье кожи и замедляя старение.

Как правильно есть бергамот

Плод легко узнать по характерной морщинистой кожуре, которая может быть зелёной с жёлтыми прожилками. Его можно использовать по-разному:

есть в свежем виде, очищенным от кожуры;

готовить из него варенье и цукаты;

добавлять в десерты и даже солёные блюда;

заваривать кожуру в виде успокаивающего настоя перед сном;

использовать эфирное масло для ароматерапии и в косметике.

Кроме того, бергамот — основа знаменитого чая Эрл Грей и ингредиент многих лекарственных средств и фитопрепаратов.

Почему бергамот — это больше, чем фрукт

В Калабрии бергамот — это не просто вкусное лакомство. Это символ региона, отмеченный знаком DOP (Защищённое наименование по происхождению), отражающий его исключительное качество и связь с территорией.

Если вы никогда не пробовали бергамот в натуральном виде, стоит это сделать. Этот фрукт способен по-настоящему удивить и вкусом, и полезными свойствами. И, возможно, вы откроете для себя нечто большее, чем просто ещё один цитрус.

Уточнения

Бергамо́т или апельсин-бергамот (лат. Citrus bergamia) — гибридный вид растений семейства Рутовые.

