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Почему в СССР суп был обязательным каждый день: еда, режим и забота

2:02
Еда

В советской семье суп варили почти каждый день. Это было не просто блюдо — это был ритуал заботы, часть режима и элемент настоящей "правильной" еды.

Уха
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet - Praca własna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уха

Без тарелки щей, борща или рассольника обед считался неполным, а хозяйка — чуть ли не безответственной.

Почему суп был обязательным

Норма из детства и школы

В детских садах, школах, санаториях и столовых первое блюдо всегда было частью обеда. Это воспитывало вкус и привычку — суп должен быть каждый день, особенно в холодное время года.

Сытно, дёшево и по ГОСТу

Супы помогали накормить всю семью из одной кастрюли. Немного мяса, картошка, морковь, капуста — и наваристая еда на 2-3 дня готова. В условиях дефицита — это был идеальный баланс экономии и питания.

Медицинские и гигиенические установки

Врачи и диетологи того времени активно продвигали мысль: горячая жидкая пища необходима для пищеварения. Поэтому суп — это не просто традиция, а часть оздоровительного питания.

Забота и любовь

Суп варили для мужа, детей, родителей. Он становился символом уюта, домашнего тепла. Даже запах борща на кухне означал: "дома всё в порядке".

Какие супы ели чаще всего

  • Щи — с капустой, на мясном бульоне
  • Борщ — с зажаркой, свеклой, иногда с фасолью
  • Суп с лапшой или вермишелью
  • Рассольник — с перловкой и солёными огурцами
  • Гороховый — особенно зимой
  • Уха — по праздникам или на даче.

Почти каждый суп сопровождался ложкой сметаны и куском чёрного хлеба.

В СССР суп был не просто едой — это был знак нормальной жизни. Он символизировал стабильность, заботу и следование режиму. А ещё — это была возможность хоть на полчаса собрать всех за одним столом.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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