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Маленькие хитрости с солью: как правильно жарить лук для аппетитного блюда

1:45
Еда

Лук — ключевой ингредиент большинства наших блюд, поэтому он всегда присутствует на кухне. Существует множество хитростей, связанных с его приготовлением, и сейчас мы расскажем об одной из них — о добавлении соли.

Картофельное пюре с жареным луком
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельное пюре с жареным луком

Обжарка лука — важный этап приготовления многих блюд. Чтобы добиться идеальной текстуры и вкуса, нужно знать несколько секретов. Лук не только улучшает вкус пищи, но и делает её более аппетитной. Но зачем для этого нужна соль?

Зачем добавлять соль?

Когда мы готовим блюдо с обжаренным луком, важно правильно его подготовить. Нарежьте овощи, положите их в масло и начните готовить. Но как сделать это лучше всего?

Многие добавляют соль сразу, как только лук начинает жариться. Однако в некоторых случаях это может быть не лучшим решением. Соль обладает гигроскопичностью, то есть способностью впитывать влагу. Если посолить лук в начале приготовления, он выделит больше воды. Это хорошо для размягчения овощей, но может замедлить процесс карамелизации.

Почему не добавлять соль?

Если вы хотите, чтобы лук карамелизовался быстрее и равномернее, лучше не добавлять соль в начале приготовления. Без соли лук выделяет меньше влаги, и его внешняя часть быстрее подрумянивается. Это особенно важно, если вы хотите, чтобы лук сохранил свой цвет и вкус.

Сколько соли нужно?

Достаточно всего щепотки соли, чтобы улучшить вкус лука. Попробуйте добавить её в самом начале тушения и посмотрите, как изменится результат, советует nosalty.hu.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Карамелиза́ция — процесс химического преобразования сахаров при нагревании с образованием большого количества мономерных и полимерных продуктов. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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