Рестораны СССР: сколько принято было оставлять на чай?

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР не было заведённых правил по чаевым — никто не прибавлял "10 процентов к счёту" автоматически, как это делают в ресторанах сегодня.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ресторан СССР

Но культура "оставить на чай" всё же существовала — негласная, тонкая и, как многое в Союзе, зависящая от человеческого фактора.

Чаевые без инструкции

Официально: чаевые не поощрялись. Зарплаты официантов и персонала шли по тарифной сетке, и каждый получал "по труду".

На практике: люди всё равно оставляли — за хорошее обслуживание, чтобы "в следующий раз столик был у окна" или просто из благодарности.

Сумма:

В простом ресторане или кафе — от 20 копеек до 1 рубля.

В ресторанах с живой музыкой или при гостиницах — 2-5 рублей, особенно если была компания.

Считалось, что 10% от счёта — это уже по-богатому. Но чаще ориентировались по ситуации.

Как это делалось?

Деньги "на чай" оставляли в чековой книжке, под блюдцем или под пепельницей. Иногда передавали в руку с тихим "спасибо" — особенно, если просили что-то "достать" по блату или принести не по меню.

Советская система строилась на уравниловке, но человеческие отношения — нет. Чаевые не были обязательными, но те, кто оставлял — чаще получали больше внимания, тепла и даже хорошего столика в следующий раз. В СССР "на чай" — это было не правило. Это был знак уважения.