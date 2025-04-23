Рестораны СССР: сколько принято было оставлять на чай?

В СССР не было заведённых правил по чаевым — никто не прибавлял "10 процентов к счёту" автоматически, как это делают в ресторанах сегодня.
Но культура "оставить на чай" всё же существовала — негласная, тонкая и, как многое в Союзе, зависящая от человеческого фактора.
Чаевые без инструкции
Официально: чаевые не поощрялись. Зарплаты официантов и персонала шли по тарифной сетке, и каждый получал "по труду".
На практике: люди всё равно оставляли — за хорошее обслуживание, чтобы "в следующий раз столик был у окна" или просто из благодарности.
Сумма:
Как это делалось?
Деньги "на чай" оставляли в чековой книжке, под блюдцем или под пепельницей. Иногда передавали в руку с тихим "спасибо" — особенно, если просили что-то "достать" по блату или принести не по меню.
Советская система строилась на уравниловке, но человеческие отношения — нет. Чаевые не были обязательными, но те, кто оставлял — чаще получали больше внимания, тепла и даже хорошего столика в следующий раз. В СССР "на чай" — это было не правило. Это был знак уважения.
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