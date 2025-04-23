Секретный ингредиент, который делает голубцы невероятно сочными и сытными — вы удивитесь

Ароматные и сочные голубцы — это не только вкусно, но и способ согреться и порадовать себя и близких. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить голубцы с колбасно-мясной начинкой, которые станут настоящим украшением вашего стола. Приготовьте их по нашему рецепту, и вы поймёте, почему это блюдо так популярно во многих кухнях мира.
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Голубцы
Ингредиенты (на 6 порций):
300 г колбасы для жарки,
8 крупных листьев маринованной капусты,
100 г вареного риса,
1 яйцо,
200 г квашеной капусты,
1 ч. л. молотого красного перца,
1 щепотка молотого лаврового листа,
1 щепотка молотого тмина,
1 щепотка майорана,
3 ст. л. томатного пюре,
500 мл овощного бульона или воды,
2 ст. л. растительного масла,
соль по вкусу,
перец по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте мелкими кубиками красный лук и обжарьте его в растительном масле до прозрачности, постоянно помешивая.
Добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать еще 1 минуту.
Снимите сковороду с огня, добавьте молотый красный перец и тщательно перемешайте.
Верните сковороду на огонь, добавьте квашеную капусту и доведите до кипения.
Влейте овощной бульон или воду, добавьте молотый лавровый лист, тмин, майоран и перец. Попробуйте соус на вкус и при необходимости добавьте соль.
Тушите на медленном огне около 20 минут, постоянно помешивая, чтобы томатное пюре равномерно распределилось.
Приготовление начинки: Выньте колбасную оболочку и нарежьте колбасную начинку мелкими кубиками. Поместите нарезанную колбасу в миску, добавьте 1 яйцо и 100 г вареного риса. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
Разделите начинку на 8 равных частей.
Каждую часть начинки обваляйте в соке квашеной капусты.
Формирование голубцов: Аккуратно отделите крупные листья маринованной капусты и положите их в большую миску. Выложите начинку на середину каждого листа капусты и аккуратно заверните. Оставшиеся листья капусты выложите сверху на голубцы.
Переложите голубцы в форму для запекания. Залейте их приготовленным соусом. Накройте форму фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 170°C духовку.
Запекайте голубцы около 1 часа.
Подавайте голубцы горячими, обильно полив сметаной. Украсьте блюдо свежей зеленью и подавайте с хрустящим хлебом.
Эти ароматные и сочные голубцы с мясной начинкой станут отличным дополнением к вашему столу. Наслаждайтесь насыщенным вкусом и теплом домашнего уюта!
Уточнения
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.