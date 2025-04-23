Секретный ингредиент, который делает голубцы невероятно сочными и сытными — вы удивитесь

3:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматные и сочные голубцы — это не только вкусно, но и способ согреться и порадовать себя и близких. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить голубцы с колбасно-мясной начинкой, которые станут настоящим украшением вашего стола. Приготовьте их по нашему рецепту, и вы поймёте, почему это блюдо так популярно во многих кухнях мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Голубцы

Ингредиенты (на 6 порций):

300 г колбасы для жарки,

8 крупных листьев маринованной капусты,

100 г вареного риса,

1 яйцо,

200 г квашеной капусты,

1 ч. л. молотого красного перца,

1 щепотка молотого лаврового листа,

1 щепотка молотого тмина,

1 щепотка майорана,

3 ст. л. томатного пюре,

500 мл овощного бульона или воды,

2 ст. л. растительного масла,

соль по вкусу,

перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте мелкими кубиками красный лук и обжарьте его в растительном масле до прозрачности, постоянно помешивая. Добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать еще 1 минуту. Снимите сковороду с огня, добавьте молотый красный перец и тщательно перемешайте. Верните сковороду на огонь, добавьте квашеную капусту и доведите до кипения. Влейте овощной бульон или воду, добавьте молотый лавровый лист, тмин, майоран и перец. Попробуйте соус на вкус и при необходимости добавьте соль. Тушите на медленном огне около 20 минут, постоянно помешивая, чтобы томатное пюре равномерно распределилось. Приготовление начинки: Выньте колбасную оболочку и нарежьте колбасную начинку мелкими кубиками. Поместите нарезанную колбасу в миску, добавьте 1 яйцо и 100 г вареного риса. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Разделите начинку на 8 равных частей. Каждую часть начинки обваляйте в соке квашеной капусты. Формирование голубцов: Аккуратно отделите крупные листья маринованной капусты и положите их в большую миску. Выложите начинку на середину каждого листа капусты и аккуратно заверните. Оставшиеся листья капусты выложите сверху на голубцы. Переложите голубцы в форму для запекания. Залейте их приготовленным соусом. Накройте форму фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 170°C духовку. Запекайте голубцы около 1 часа.

Подавайте голубцы горячими, обильно полив сметаной. Украсьте блюдо свежей зеленью и подавайте с хрустящим хлебом.

Эти ароматные и сочные голубцы с мясной начинкой станут отличным дополнением к вашему столу. Наслаждайтесь насыщенным вкусом и теплом домашнего уюта!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

