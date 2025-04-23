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Секретный ингредиент, который делает голубцы невероятно сочными и сытными — вы удивитесь

3:00
Еда

Ароматные и сочные голубцы — это не только вкусно, но и способ согреться и порадовать себя и близких. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить голубцы с колбасно-мясной начинкой, которые станут настоящим украшением вашего стола. Приготовьте их по нашему рецепту, и вы поймёте, почему это блюдо так популярно во многих кухнях мира.

Голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Голубцы

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 300 г колбасы для жарки,
  • 8 крупных листьев маринованной капусты,
  • 100 г вареного риса,
  • 1 яйцо,
  • 200 г квашеной капусты,
  • 1 ч. л. молотого красного перца,
  • 1 щепотка молотого лаврового листа,
  • 1 щепотка молотого тмина,
  • 1 щепотка майорана,
  • 3 ст. л. томатного пюре,
  • 500 мл овощного бульона или воды,
  • 2 ст. л. растительного масла,
  • соль по вкусу,
  • перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте мелкими кубиками красный лук и обжарьте его в растительном масле до прозрачности, постоянно помешивая.
  2. Добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать еще 1 минуту.
  3. Снимите сковороду с огня, добавьте молотый красный перец и тщательно перемешайте.
  4. Верните сковороду на огонь, добавьте квашеную капусту и доведите до кипения.
  5. Влейте овощной бульон или воду, добавьте молотый лавровый лист, тмин, майоран и перец. Попробуйте соус на вкус и при необходимости добавьте соль.
  6. Тушите на медленном огне около 20 минут, постоянно помешивая, чтобы томатное пюре равномерно распределилось.
  7. Приготовление начинки: Выньте колбасную оболочку и нарежьте колбасную начинку мелкими кубиками. Поместите нарезанную колбасу в миску, добавьте 1 яйцо и 100 г вареного риса. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
  8. Разделите начинку на 8 равных частей.
  9. Каждую часть начинки обваляйте в соке квашеной капусты.
  10. Формирование голубцов: Аккуратно отделите крупные листья маринованной капусты и положите их в большую миску. Выложите начинку на середину каждого листа капусты и аккуратно заверните. Оставшиеся листья капусты выложите сверху на голубцы.
  11. Переложите голубцы в форму для запекания. Залейте их приготовленным соусом. Накройте форму фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 170°C духовку.
  12. Запекайте голубцы около 1 часа.

Подавайте голубцы горячими, обильно полив сметаной. Украсьте блюдо свежей зеленью и подавайте с хрустящим хлебом.

Эти ароматные и сочные голубцы с мясной начинкой станут отличным дополнением к вашему столу. Наслаждайтесь насыщенным вкусом и теплом домашнего уюта!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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