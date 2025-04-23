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Как избежать резиновой панировки: простой трюк с маслом для идеального мяса в хрустящей корочке

2:22
Еда

Жареное мясо — это классика, которую любят многие. Его сложно испортить, но всегда можно сделать еще лучше. Один из секретов идеального жареного мяса — это панировка с добавлением масла. Благодаря этому ингредиенту панировка получается хрустящей, воздушной и легко отделяется от мяса.

Свиная отбивная
Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свиная отбивная

Секрет идеального жареного мяса

Идеальное жареное мясо должно быть сочным внутри, хрустящим снаружи и не отягощаться панировкой во время жарки. Для этого нужно правильно подготовить панировку. Взбейте яйцо и добавьте в него столовую ложку масла. Затем обмакните в эту смесь ломтики мяса, предварительно обваленные в муке. Панировка получится воздушной, эластичной и не будет прилипать к мясу.

Этот метод часто используется при приготовлении традиционного венского шницеля. Масло в панировке предотвращает слипание белков в яйце, благодаря чему панировка не становится резиновой или твердой. Во время жарки пропитанная маслом панировка может даже вздуться, что придаст блюду эффектный вид, пишет ripost.hu.

Дополнительные советы

Приготовление идеального жареного мяса требует внимания к деталям. Вот несколько дополнительных советов:

  1. Тонкая панировка: Мясо нужно обвалять в панировочных сухарях как можно тоньше. Это поможет мясу равномерно прожариться, а панировка будет лучше отделяться от поверхности.
  2. Жарка в большом количестве масла: Для достижения хрустящей корочки жарьте мясо в большом количестве горячего масла (температура не менее 170-180 градусов). Тщательно покройте мясо со всех сторон, чтобы оно равномерно подрумянилось и стало золотисто-коричневым.
  3. Мелкие панировочные сухари: Используйте панировочные сухари мелкого помола. Они создают равномерный слой на мясе, который помогает удерживать пар во время жарки. Это делает панировку более воздушной и высокой.
  4. Поливка маслом во время жарки: Во время жарки периодически поливайте мясо горячим маслом. Это увлажнит панировку и запечатает пар, образующийся под ней, что поможет сохранить сочность мяса.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

Ве́нский шни́цель (шницель по-венски, нем. Wiener Schnitzel) — мясное блюдо венской кухни, кулинарная достопримечательность Вены и Австрии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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