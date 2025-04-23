Как избежать резиновой панировки: простой трюк с маслом для идеального мяса в хрустящей корочке

Жареное мясо — это классика, которую любят многие. Его сложно испортить, но всегда можно сделать еще лучше. Один из секретов идеального жареного мяса — это панировка с добавлением масла. Благодаря этому ингредиенту панировка получается хрустящей, воздушной и легко отделяется от мяса.
Секрет идеального жареного мяса
Идеальное жареное мясо должно быть сочным внутри, хрустящим снаружи и не отягощаться панировкой во время жарки. Для этого нужно правильно подготовить панировку. Взбейте яйцо и добавьте в него столовую ложку масла. Затем обмакните в эту смесь ломтики мяса, предварительно обваленные в муке. Панировка получится воздушной, эластичной и не будет прилипать к мясу.
Этот метод часто используется при приготовлении традиционного венского шницеля. Масло в панировке предотвращает слипание белков в яйце, благодаря чему панировка не становится резиновой или твердой. Во время жарки пропитанная маслом панировка может даже вздуться, что придаст блюду эффектный вид, пишет ripost.hu.
Дополнительные советы
Приготовление идеального жареного мяса требует внимания к деталям. Вот несколько дополнительных советов:
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
Ве́нский шни́цель (шницель по-венски, нем. Wiener Schnitzel) — мясное блюдо венской кухни, кулинарная достопримечательность Вены и Австрии.
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