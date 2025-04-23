Как правильно мыть фрукты и овощи: секрет избавления от пестицидов, который знают немногие

Правильное мытье фруктов и овощей перед употреблением — это основа здорового питания. Однако многие не знают, какой метод наиболее эффективен. Некоторые замачивают продукты в уксусе или посыпают пищевой содой, другие ограничиваются ополаскиванием водой. Но действительно ли эти методы удаляют пестициды?
Шеф-повар и популяризатор науки Хайнц Вут развеял миф о необходимости использования уксуса и соды. В своем видео он объяснил, что для эффективного удаления пестицидов достаточно проточной воды. Большинство пестицидов растворимы в воде, и при тщательном ополаскивании можно удалить более 90% загрязнений.
Вут также отметил, что уксус и пищевая сода не дают значительных преимуществ. Эти вещества могут нейтрализовать друг друга, не улучшая эффективность очистки.
Как правильно мыть фрукты и овощи?
Правильная мойка не только удаляет пестициды, но и устраняет бактерии и грязь, которые могут попасть на фрукты и овощи во время выращивания и транспортировки, подытожило итальянское издание modenavoltapagina.it.
Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.
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