Не хотите ходить в спортзал? Пейте этот чай и худейте на диване

3:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Зеленый чай — это не просто напиток, а настоящий помощник в процессе похудения. Однако, чтобы получить максимальную пользу, важно учесть множество факторов, таких как тип чая, время суток, дозировка и даже температура воды. Если вы хотите ускорить метаболизм и снизить вес с помощью зеленого чая, следуйте этим рекомендациям.

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Какие виды зеленого чая лучше всего стимулируют метаболизм

Не все виды зеленого чая одинаковы. Каждый из них имеет свои особенности и полезные свойства. Например, японские зеленые чаи, такие как Gyokuro, Sencha и Bancha, содержат больше полезных ингредиентов, чем китайские чаи, благодаря особенностям их обработки. Японские чаи обрабатываются паром, что сохраняет их питательные свойства, в то время как китайские — нагреваются в металлических посудинах.

Gyokuro — идеально подходит для утреннего употребления.

Sencha — лучше пить во второй половине дня.

Bancha — идеален перед ужином, так как содержит меньше кофеина.

Как правильно заваривать зеленый чай

Чтобы чай принес максимальную пользу, важно соблюдать несколько правил:

Тип чая: выберите только качественные чаи для похудения. Количество: для 300 мл воды достаточно 2 чайных ложек сыпучего чая, а для Gyokuro — 3 ложки. Температура воды: важно, чтобы она не была слишком горячей, чтобы не убить полезные вещества. Время запаривания: следуйте рекомендациям по времени, чтобы чай не стал горьким.

Сколько чая нужно пить

Для достижения видимого эффекта рекомендуется пить 2-3 чашки по 300 мл в день. Для пожилых людей дозировка должна быть уменьшена, например, до 1 чайной ложки на 300 мл воды для большинства зеленых чаев.

Когда лучше пить зеленый чай

Утром: 300 мл Gyokuro для бодрости и активного начала дня.

Обед: 300 мл Sencha для поддержания энергии и ускорения обмена веществ.

Вечер: 300 мл Bancha, который помогает расслабиться перед ужином.

Не пейте чай во время еды, чтобы не нарушить пищеварение. И не забывайте: чай не следует пить на голодный желудок.

Важный момент: воду не забывайте

Зеленый чай может обезвоживать, поэтому после каждого стакана нужно выпить столько же воды в течение 10-20 минут. Это поможет избежать обезвоживания и поддержит метаболизм на оптимальном уровне.

Кофеин и его роль в похудении

В зеленом чае содержится кофеин, который помогает ускорить обмен веществ. Однако, в отличие от кофе, кофеин в зеленом чае лучше усваивается благодаря аминокислотам, таким как L-теанин, что позволяет избежать нервозности и улучшить концентрацию.

Главное правило: не заставляйте себя

Если вы только начинаете пить зеленый чай, не нужно сразу пить его в больших количествах. Начните с меньших доз, а затем постепенно увеличивайте их, чтобы дать организму время адаптироваться. Даже в малых дозах зеленый чай может быть очень полезен.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

