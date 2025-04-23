Выбросили кожуру? Вот что вы упускаете: 5 неожиданных способов её использовать

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы уже выбросили апельсиновую или банановую кожуру? Возможно, вы упустили нечто ценное. Эти части, которые мы привыкли считать отходами, могут быть не только съедобными, но и источником вкусных и полезных решений.

Фото: Own work by Dvortygirl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Апельсин

Многие из нас автоматически отправляют кожуру фруктов и овощей в мусорное ведро. От банановой кожуры до кожуры имбиря — всё это часто воспринимается как ненужный мусор.

Однако эти части растений богаты клетчаткой и витаминами, а их креативная переработка не только полезна для здоровья, но и экологична. Мировые пищевые отходы составляют 1,3 миллиарда тонн продуктов питания в год, что равно 8 процентам выбросов парниковых газов. Давайте не будем выбрасывать их просто так, призывает венгерское издание Divany.

Апельсиновая цедра. При небольшом терпении она может стать настоящим лакомством. Из неё можно приготовить домашнее варенье, цукаты или апельсиновый сироп — идеальные варианты для завтрака или десерта. Если вы когда-нибудь пытались сделать классический английский мармелад Паддингтона, то знаете, что это требует времени, но результат и аромат стоят усилий. Кожура ананаса. Тепаче — это мексиканский напиток, приготовленный из кожуры ананаса. Он легко готовится, слегка ферментируется и освежает. Добавление имбиря или лайма сделает его ещё более приятным. Кожура имбиря. Большинство людей используют имбирь в очищенном виде, но именно его кожура содержит антиоксиданты, витамины и натуральные усилители вкуса. Это отличная специя для супов, чая или даже в виде порошка. Кожура тыквы. Из неё можно приготовить хрустящие чипсы или добавить в суп. Просто смешайте её с оливковым маслом, солью и специями, затем запеките в духовке или аэрофритюрнице — и ваша закуска готова. Луковая шелуха. На первый взгляд, это может показаться странным, но её можно использовать не только в пищу. Она также отлично подходит в качестве натурального красителя для текстиля. Раствор из луковой шелухи придаёт хлопку и льну различные оттенки — с его помощью можно даже сделать носки осенними.

Важно помнить, что для потребления лучше выбирать необработанные, органические продукты. Ведь кожура овощей и фруктов часто обрабатывается химикатами для сохранения свежести и защиты от вредителей.

Уточнения

Банановая кожура — внешняя оболочка плодов банана.

