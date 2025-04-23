Пьете чай по утрам? Внимание, это может стать причиной проблем со здоровьем

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай в пакетиках — это быстрый и удобный способ насладиться любимым напитком. Однако мало кто задумывается о том, что этот удобный метод приготовления может скрывать опасности для здоровья и экологии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ромашковый чай

Микропластик в чае: как пластиковые пакетики загрязняют напиток

Исследования ученых из канадского университета Макгилла показали, что при заваривании чая в пластиковых пакетиках в чашку высвобождается миллиарды микрочастиц и наночастиц пластика. При температуре 95°C, в процессе приготовления одного пакетика в чай, в напиток попадает около 11,6 миллиарда микропластиковых частиц и 3,1 миллиарда наночастиц, таких как полиэтилен фталат и нейлон. Эти вещества растворяются в жидкости и попадают в организм человека.

Хотя долгосрочные последствия для здоровья от употребления нанопластика еще не полностью изучены, исследования показывают, что такие частицы могут проникать в кровь и органы, вызывая воспаления, отравления и даже изменения в печени. Исследования на дафниях, мелких ракообразных, показали, что хотя они и не погибали от воздействия микропластика, их поведение менялось, а также возникали врожденные дефекты.

Экологическая угроза пластиковых пакетиков

Кроме того, пластиковые чайные пакетики являются значительным источником загрязнения окружающей среды. Они содержат полипропилен (PP), который устойчив к высокой температуре, что позволяет пакетикам сохранять форму при заваривании чая. Однако это делает их трудноразлагаемыми в природе. После использования эти пакеты выбрасываются в мусор, создавая огромное количество пластиковых отходов, которые загрязняют природу.

Альтернативы и решения

В некоторых странах предпринимаются шаги к использованию биоразлагаемых чайных пакетиков, которые можно превращать в компост, что помогает минимизировать ущерб для экологии. Это хорошая альтернатива, которую стоит учитывать, чтобы сократить количество пластиковых отходов.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

