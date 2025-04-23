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Неправильное хранение чеснока может привести к смертельному отравлению — не рискуйте

2:53
Еда

Чеснок — это не только вкусная и полезная приправа, но и овощ, который требует особого подхода к хранению. Если не соблюдать правильные условия, можно столкнуться с опасными последствиями, такими как ботулизм, вызванный бактериями Clostridium botulinum. Как правильно хранить чеснок, чтобы избежать неприятных сюрпризов? Ответы даст Университет Корнелл.

Чеснок
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Хранение в холодильнике — плохая идея

Многие считают, что хранение чеснока в холодильнике — это идеальный способ продлить его свежесть, но это ошибка. Низкая температура может спровоцировать прорастание чеснока. Если воздух в холодильнике слишком сухой, чеснок быстро теряет влагу и увядает, а при недостаточной циркуляции воздуха возникает риск гниения.

Опасность ботулизма

Чеснок имеет низкую кислотность, что делает его уязвимым для роста Clostridium botulinum, бактерии, вызывающей ботулизм — одно из самых опасных пищевых отравлений, которое может привести к летальному исходу. Однако чеснок, замаринованный в масле, можно безопасно хранить в холодильнике, так как в таких продуктах обычно добавляются консерванты, например, лимонная кислота, повышающие кислотность и предотвращающие рост опасных микроорганизмов.

Лучшие способы хранения чеснока

  1. Мешки для хранения: поместите чеснок в сетчатые многоразовые мешки, которые обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха. Это позволит сохранить чеснок свежим и предотвратить гниение.

  2. Температурный режим: для оптимального хранения чесноку нужна температура от 15,5 до 18°C и умеренная влажность. Холодильник не подходит, так как низкие температуры провоцируют прорастание.

  3. Заморозка: замораживание чеснока — отличный вариант, если нужно сохранить его надолго. При этом можно замораживать чеснок с кожурой, а потом очищать после размораживания.

Неверные способы хранения

Консервирование чеснока не рекомендуется. В домашних условиях он склонен к образованию спор Clostridium botulinum, что может привести к ботулизму, особенно в условиях низкой кислотности и низкого содержания кислорода, как в консервированных продуктах.

Уксус или вино — интересный способ хранения

Один из безопасных и интересных способов хранения чеснока — поместить его дольки в уксус или вино. Используйте сухое белое вино или белый уксус, и храните чеснок в холодильнике. Этот способ позволяет сохранять чеснок до 3-5 месяцев. Но важно следить за состоянием продукта: плесень или дрожжи могут появляться, если температура хранения слишком высокая.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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