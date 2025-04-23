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Секрет идеального вегетарианского супа: как добиться насыщенного вкуса без мяса

2:49
Еда

Суп — отличное средство от сезонной простуды или просто для укрепления организма. Но что делать тем, кто не ест продукты животного происхождения? Вот рецепт ароматного и согревающего супа!

грибной суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грибной суп

Классический бульон — это золотистое "лекарство", которое приобретает насыщенный вкус и текстуру благодаря мясу или костям. В постном варианте нам нужно добиться этого с помощью других ингредиентов. Чтобы суп был вкусным, согревающим и полезным, мы готовим его так:

Овощи — основа супа

Любой хороший суп начинается с овощей. И в нашем случае это особенно важно, потому что мы заменяем ими мясо. Поэтому экономить на овощах не стоит.

Лучше всего использовать корнеплоды, которые готовятся медленно и придают супу насыщенный вкус. Это морковь, репа, сельдерей, кольраби, батат, картофель, разные виды лука, цветная капуста, брокколи и белокочанная капуста.

Нарежьте овощи крупными кусками, чтобы они не разварились, и положите в большую кастрюлю. Залейте водой, добавьте соль и перец, советует венгерское издание nosalty.hu.

Полезные добавки

Чтобы сделать суп ещё полезнее, добавьте к овощам несколько ингредиентов, которые не только улучшат вкус, но и укрепят иммунитет.

Например, свежий имбирь, очищенный и нарезанный ломтиками. Также можно добавить зубчики чеснока, свежий или сушёный перец чили. Если у вас есть свежий корень куркумы, используйте его, но учтите, что он сильно окрасит бульон. И, конечно, свежий хрен, если вы готовы к его резкому аромату.

Медленное приготовление — залог вкуса

Доведите бульон до слабого кипения и варите, пока он не начнёт пузыриться. Так вы сможете извлечь максимум вкуса из овощей. Варите под крышкой около часа или до тех пор, пока бульон не приобретёт насыщенный аромат.

Если хотите, добавьте в начале приготовления немного мисо-пасты. Но это, конечно, на ваше усмотрение.

Фильтрация и добавление аромата

Когда бульон будет готов, процедите его, чтобы избавиться от овощей и приправ. Приготовленные овощи можно подать вместе с супом или использовать для других блюд, например, для соуса или пасты.

Приправьте бульон свежевыжатым лимонным соком, чтобы сохранить витамин С. Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, ничего добавлять не нужно. Если нет, добавьте в каждую порцию яичный желток — это сделает бульон ещё более насыщенным.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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