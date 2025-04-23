Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вышли на самих себя: Америка свернула расследование якобы преступлений РФ
Маленькая ошибка — огромный ремонт: как долив масла может привести к гибели двигателя
Инфляция для бедных: как она влияет на реальные доходы
Цена проигрыша: Европа расплатиться за войну с Россией
Последняя китайская скидка: больная реакция Америки на ответные пошлины
Скотч вместо ремонта: как пассажиры спасали себя во время полёта
Рекорды в космосе: 70-летний астронавт завершил космическую миссию на день рождения
Смерть Tesla: Маск готов бросить государство ради компании
Секрет стройности моделей: водоросли против лишних сантиметров

Только не варите: как запечь брокколи, чтобы даже её ненавистники попросили добавки

1:53
Еда

Сегодня мы поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении и запекании брокколи.

Запеканка из брокколи с сыром
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка из брокколи с сыром

Брокколи — это не только вкусный, но и очень полезный овощ. Например, регулярное употребление брокколи благодаря содержанию сульфорафана помогает снизить риск образования тромбов и инсульта.

Но как приготовить брокколи так, чтобы она оставалась не только полезной, но и вкусной?

Избегайте варки брокколи!

Многие из нас портят брокколи, отваривая её. Это не только ухудшает вкус, но и снижает её полезные свойства.

При варке брокколи выделяются неприятные сернистые соединения, которые придают овощу резкий запах и ухудшают вкус. Кроме того, брокколи часто переваривают, в результате чего она становится мягкой и безвкусной.

Запекайте брокколи!

Эксперты по гастрономии венгерского издания nosalty.hu советуют запекать брокколи, а не варить её. Это позволяет сохранить витамины и сделать брокколи более вкусной. Даже те, кто обычно не любит брокколи, оценят её вкус, если она будет слегка поджарена.

Как запечь брокколи?

  1. Вымойте брокколи и нарежьте её на соцветия.
  2. Выложите соцветия на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  3. Полейте брокколи смесью оливкового масла, соли, перца, чеснока и лимонного сока (можно использовать и другие специи по вкусу).
  4. Запекайте в духовке около 15-20 минут до золотисто-коричневого цвета.

Бонус: сохраните полезные свойства брокколи

Некоторые утверждают, что можно сохранить полезные свойства брокколи, добавив молотые семена горчицы в кипящую воду. Это может помочь уменьшить потерю витаминов при варке.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Что вырастили первым делом в лунной почве — результат удивит даже скептиков
Наука и техника
Что вырастили первым делом в лунной почве — результат удивит даже скептиков Аудио 
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Авто
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов Аудио 
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Авто
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Ручной динозавр: зачем вырастили существо, исчезнувшее миллионы лет назад
Ручной динозавр: зачем вырастили существо, исчезнувшее миллионы лет назад
Последние материалы
Цена проигрыша: Европа расплатиться за войну с Россией
Скотч вместо ремонта: как пассажиры спасали себя во время полёта
Рекорды в космосе: 70-летний астронавт завершил космическую миссию на день рождения
Смерть Tesla: Маск готов бросить государство ради компании
Секрет стройности моделей: водоросли против лишних сантиметров
Бросить Украину: Европа согласна отдать территории России
Развесной корм: хитрая экономия или путь к ветеринару
Аврора Киба ответила на вопрос о контракте с Григорием Лепсом
Обреченный остров: Дания не способна вооружить себя
Сдались без боя: ВС РФ в победном наступлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.