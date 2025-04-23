Только не варите: как запечь брокколи, чтобы даже её ненавистники попросили добавки

Сегодня мы поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении и запекании брокколи.
Брокколи — это не только вкусный, но и очень полезный овощ. Например, регулярное употребление брокколи благодаря содержанию сульфорафана помогает снизить риск образования тромбов и инсульта.
Но как приготовить брокколи так, чтобы она оставалась не только полезной, но и вкусной?
Избегайте варки брокколи!
Многие из нас портят брокколи, отваривая её. Это не только ухудшает вкус, но и снижает её полезные свойства.
При варке брокколи выделяются неприятные сернистые соединения, которые придают овощу резкий запах и ухудшают вкус. Кроме того, брокколи часто переваривают, в результате чего она становится мягкой и безвкусной.
Запекайте брокколи!
Эксперты по гастрономии венгерского издания nosalty.hu советуют запекать брокколи, а не варить её. Это позволяет сохранить витамины и сделать брокколи более вкусной. Даже те, кто обычно не любит брокколи, оценят её вкус, если она будет слегка поджарена.
Как запечь брокколи?
Бонус: сохраните полезные свойства брокколи
Некоторые утверждают, что можно сохранить полезные свойства брокколи, добавив молотые семена горчицы в кипящую воду. Это может помочь уменьшить потерю витаминов при варке.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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