Только не варите: как запечь брокколи, чтобы даже её ненавистники попросили добавки

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении и запекании брокколи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеканка из брокколи с сыром

Брокколи — это не только вкусный, но и очень полезный овощ. Например, регулярное употребление брокколи благодаря содержанию сульфорафана помогает снизить риск образования тромбов и инсульта.

Но как приготовить брокколи так, чтобы она оставалась не только полезной, но и вкусной?

Избегайте варки брокколи!

Многие из нас портят брокколи, отваривая её. Это не только ухудшает вкус, но и снижает её полезные свойства.

При варке брокколи выделяются неприятные сернистые соединения, которые придают овощу резкий запах и ухудшают вкус. Кроме того, брокколи часто переваривают, в результате чего она становится мягкой и безвкусной.

Запекайте брокколи!

Эксперты по гастрономии венгерского издания nosalty.hu советуют запекать брокколи, а не варить её. Это позволяет сохранить витамины и сделать брокколи более вкусной. Даже те, кто обычно не любит брокколи, оценят её вкус, если она будет слегка поджарена.

Как запечь брокколи?

Вымойте брокколи и нарежьте её на соцветия. Выложите соцветия на противень, застеленный бумагой для выпечки. Полейте брокколи смесью оливкового масла, соли, перца, чеснока и лимонного сока (можно использовать и другие специи по вкусу). Запекайте в духовке около 15-20 минут до золотисто-коричневого цвета.

Бонус: сохраните полезные свойства брокколи

Некоторые утверждают, что можно сохранить полезные свойства брокколи, добавив молотые семена горчицы в кипящую воду. Это может помочь уменьшить потерю витаминов при варке.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

