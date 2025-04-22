Новый тренд привёл к страшному мировому дефициту этого продукта

Очень модно сейчас есть или готовить десерт "дубайский шоколад", одним из ингредиентов которого являются фисташки. Из-за тренда во всем мире случился дефицит этого продукта.
Запасы фисташек в прошлом году истощились из-за неурожая, а резко возросшая популярность дубайского шоколада еще сильнее усложнила ситуацию. Цены на фисташки за год выросли с $7,65 за 0,45 кг до $10,30.
Иранцы рассказали, что за последние пять месяцев в ОАЭ дубайский шоколад экспортировали на 40 процентов больше, чем за весь год.
Дефицит фисташек последовал за низким спросом на фисташки в 2023 году, когда предложение фисташек превысило интерес покупателей.
Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.
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