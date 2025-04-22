Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Футбол был большой страстью Папы Римского: вот как он впервые прикоснулся к мячу
Жизнь на Марсе не погибла — она, возможно, просто спряталась под землю
Недооценённый суперфуд из английского завтрака: против морщин и старения
Детское воображение в опасности: не покупайте малышам эти игрушки
Откройте счёт без паспорта: секреты новой системы идентификации
Каждая минута на счету: вот когда россиянам лучше просить прибавку к зарплате
Мелисса против жировой дистрофии: как обычная трава поддерживает печень
Новейшие дроны спасут тысячи домов от ЧП
ТОП-5 мировых грузовых автомобилей на все времена  

Новый тренд привёл к страшному мировому дефициту этого продукта

0:53
Еда

Очень модно сейчас есть или готовить десерт "дубайский шоколад", одним из ингредиентов которого являются фисташки. Из-за тренда во всем мире случился дефицит этого продукта.

Дубайский шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by WiseWoman, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дубайский шоколад

Запасы фисташек в прошлом году истощились из-за неурожая, а резко возросшая популярность дубайского шоколада еще сильнее усложнила ситуацию. Цены на фисташки за год выросли с $7,65 за 0,45 кг до $10,30.

Иранцы рассказали, что за последние пять месяцев в ОАЭ дубайский шоколад экспортировали на 40 процентов больше, чем за весь год.

Дефицит фисташек последовал за низким спросом на фисташки в 2023 году, когда предложение фисташек превысило интерес покупателей.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Домашние животные
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Последние материалы
Футбол был большой страстью Папы Римского: вот как он впервые прикоснулся к мячу
Не веришь, пока не увидишь? Антипасха как ответ каждому из нас
Жизнь на Марсе не погибла — она, возможно, просто спряталась под землю
Недооценённый суперфуд из английского завтрака: против морщин и старения
Детское воображение в опасности: не покупайте малышам эти игрушки
Откройте счёт без паспорта: секреты новой системы идентификации
На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну
Каждая минута на счету: вот когда россиянам лучше просить прибавку к зарплате
Мелисса против жировой дистрофии: как обычная трава поддерживает печень
Новейшие дроны спасут тысячи домов от ЧП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.