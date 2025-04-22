Новый тренд привёл к страшному мировому дефициту этого продукта

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Очень модно сейчас есть или готовить десерт "дубайский шоколад", одним из ингредиентов которого являются фисташки. Из-за тренда во всем мире случился дефицит этого продукта.

Фото: commons.wikimedia.org by WiseWoman, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дубайский шоколад

Запасы фисташек в прошлом году истощились из-за неурожая, а резко возросшая популярность дубайского шоколада еще сильнее усложнила ситуацию. Цены на фисташки за год выросли с $7,65 за 0,45 кг до $10,30.

Иранцы рассказали, что за последние пять месяцев в ОАЭ дубайский шоколад экспортировали на 40 процентов больше, чем за весь год.

Дефицит фисташек последовал за низким спросом на фисташки в 2023 году, когда предложение фисташек превысило интерес покупателей.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.

