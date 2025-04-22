Запеканка из овсянки, которая изменит ваше мнение о правильном питании

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсянка — не самый вдохновляющий завтрак. Но только до тех пор, пока не попробуете её в виде запеканки. Готовится быстро, выглядит аппетитно, а главное — вкусно и полезно. Да ещё и без сахара!

Фото: Freepik by Designed by Freepik запеканка

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет питаться правильно, но не жертвовать вкусом.

Что понадобится:

овсяные хлопья — 50 г

молоко, кефир или йогурт — 100 мл

яблоко — 1 шт

яйцо — 1 шт

мёд — 1 ч. л

корица — 1/2 ч. л

соль — щепотка

Как готовить:

Яблоко очистите и натрите на крупной тёрке. В миске смешайте хлопья, яблоко и молоко. Добавьте яйцо, мёд, корицу и соль. Перемешайте до однородности и оставьте на 5-7 минут — овсянка должна немного набухнуть. Переложите массу в смазанную форму. Выпекайте при 180 °C в течение 15-20 минут до румяной корочки.

Советы и вариации:

Хотите сытнее? Добавьте пару ложек творога.

Для яркого вкуса — горсть сухофруктов или свежих ягод.

Можно заменить мёд на банан или сироп агавы для веганской версии.

Запеканка получается ароматной, с мягкой текстурой и хрустящей корочкой. Отлично подходит для завтрака или перекуса, особенно если подать с ложкой йогурта или ореховой пастой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

