Запеканка из овсянки, которая изменит ваше мнение о правильном питании

Овсянка — не самый вдохновляющий завтрак. Но только до тех пор, пока не попробуете её в виде запеканки. Готовится быстро, выглядит аппетитно, а главное — вкусно и полезно. Да ещё и без сахара!
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет питаться правильно, но не жертвовать вкусом.
овсяные хлопья — 50 г
молоко, кефир или йогурт — 100 мл
яблоко — 1 шт
яйцо — 1 шт
мёд — 1 ч. л
корица — 1/2 ч. л
соль — щепотка
Яблоко очистите и натрите на крупной тёрке.
В миске смешайте хлопья, яблоко и молоко. Добавьте яйцо, мёд, корицу и соль.
Перемешайте до однородности и оставьте на 5-7 минут — овсянка должна немного набухнуть.
Переложите массу в смазанную форму.
Выпекайте при 180 °C в течение 15-20 минут до румяной корочки.
Хотите сытнее? Добавьте пару ложек творога.
Для яркого вкуса — горсть сухофруктов или свежих ягод.
Можно заменить мёд на банан или сироп агавы для веганской версии.
Запеканка получается ароматной, с мягкой текстурой и хрустящей корочкой. Отлично подходит для завтрака или перекуса, особенно если подать с ложкой йогурта или ореховой пастой.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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