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Запеканка из овсянки, которая изменит ваше мнение о правильном питании

1:31
Еда

Овсянка — не самый вдохновляющий завтрак. Но только до тех пор, пока не попробуете её в виде запеканки. Готовится быстро, выглядит аппетитно, а главное — вкусно и полезно. Да ещё и без сахара!

запеканка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
запеканка

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет питаться правильно, но не жертвовать вкусом.

Что понадобится:

  • овсяные хлопья — 50 г

  • молоко, кефир или йогурт — 100 мл

  • яблоко — 1 шт

  • яйцо — 1 шт

  • мёд — 1 ч. л

  • корица — 1/2 ч. л

  • соль — щепотка

Как готовить:

  1. Яблоко очистите и натрите на крупной тёрке.

  2. В миске смешайте хлопья, яблоко и молоко. Добавьте яйцо, мёд, корицу и соль.

  3. Перемешайте до однородности и оставьте на 5-7 минут — овсянка должна немного набухнуть.

  4. Переложите массу в смазанную форму.

  5. Выпекайте при 180 °C в течение 15-20 минут до румяной корочки.

Советы и вариации:

  • Хотите сытнее? Добавьте пару ложек творога.

  • Для яркого вкуса — горсть сухофруктов или свежих ягод.

  • Можно заменить мёд на банан или сироп агавы для веганской версии.

Запеканка получается ароматной, с мягкой текстурой и хрустящей корочкой. Отлично подходит для завтрака или перекуса, особенно если подать с ложкой йогурта или ореховой пастой.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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