Три ингредиента и никакой выпечки: пирожные, которые тают во рту

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте десерт, который выглядит как ресторанный, тает во рту как мусс, но готовится… из картошки. Звучит странно? Только до первой ложки.

Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадный пирог

Этот рецепт переворачивает представление о сладком. Без духовки, муки и яиц — а на выходе пирожные, которые хочется прятать от гостей.

Что потребуется:

2 крупные картофелины

200 г тёмного шоколада

100 мл тёплого молока

150 г песочного печенья

50 г сливочного масла

Как готовить:

Отварите картофель, очистите и разомните в пюре. Вмешайте растопленный шоколад и тёплое молоко. Взбейте всё блендером до гладкости. Измельчите печенье, смешайте с маслом, выложите в формочки и хорошо утрамбуйте. Сверху распределите шоколадно-картофельную массу. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Что делает этот десерт особенным

Крахмал из картофеля придаёт текстуру, а шоколад маскирует овощной вкус. Хотите ещё интереснее? Добавьте в массу орехи, джем или замените молоко на кокосовое — получится веганская версия. Для праздника украсьте взбитыми сливками и ягодами.

Как хранить:

в холодильнике — до 5 дней

в морозилке — до месяца

Перед подачей дайте десерту немного согреться — он станет как мусс.

Историческая справка

Добавление картофеля в сладкую выпечку — не новинка. В Швеции его используют в пряниках, а в Финляндии — в пирогах. Теперь и вы можете прикоснуться к скандинавским традициям, не покидая кухни.

Уточнения

Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.

