Три ингредиента и никакой выпечки: пирожные, которые тают во рту

Представьте десерт, который выглядит как ресторанный, тает во рту как мусс, но готовится… из картошки. Звучит странно? Только до первой ложки.
Этот рецепт переворачивает представление о сладком. Без духовки, муки и яиц — а на выходе пирожные, которые хочется прятать от гостей.
2 крупные картофелины
200 г тёмного шоколада
100 мл тёплого молока
150 г песочного печенья
50 г сливочного масла
Отварите картофель, очистите и разомните в пюре.
Вмешайте растопленный шоколад и тёплое молоко. Взбейте всё блендером до гладкости.
Измельчите печенье, смешайте с маслом, выложите в формочки и хорошо утрамбуйте.
Сверху распределите шоколадно-картофельную массу.
Уберите в холодильник минимум на 2 часа.
Крахмал из картофеля придаёт текстуру, а шоколад маскирует овощной вкус. Хотите ещё интереснее? Добавьте в массу орехи, джем или замените молоко на кокосовое — получится веганская версия. Для праздника украсьте взбитыми сливками и ягодами.
в холодильнике — до 5 дней
в морозилке — до месяца
Перед подачей дайте десерту немного согреться — он станет как мусс.
Добавление картофеля в сладкую выпечку — не новинка. В Швеции его используют в пряниках, а в Финляндии — в пирогах. Теперь и вы можете прикоснуться к скандинавским традициям, не покидая кухни.
Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.
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