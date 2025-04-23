Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последняя сделка: то, что Запад предложит Зеленскому, поставит крест на Украине
Путь преступлений: в России готовят ответ убийствам гражданского населения ВСУ
Необратимость наказания: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в курской области
Дальше — Харьков: ВС России выбивают врага из курщины
История дам Лланголлена вдохновляет современных путешественников
Чеснок стал жёлтым, как осенний лист? Проверьте грядку до того, как будет поздно
Военная смекалка: армия России адаптирует имеющуюся технику под новые реалии
Приказ свыше: Россия должна находиться на острие военных технологий
У вариатора нет прощения: что делает режим N с чувствительной коробкой

Три ингредиента и никакой выпечки: пирожные, которые тают во рту

1:43
Еда

Представьте десерт, который выглядит как ресторанный, тает во рту как мусс, но готовится… из картошки. Звучит странно? Только до первой ложки.

Шоколадный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шоколадный пирог

Этот рецепт переворачивает представление о сладком. Без духовки, муки и яиц — а на выходе пирожные, которые хочется прятать от гостей.

Что потребуется:

  • 2 крупные картофелины

  • 200 г тёмного шоколада

  • 100 мл тёплого молока

  • 150 г песочного печенья

  • 50 г сливочного масла

Как готовить:

  1. Отварите картофель, очистите и разомните в пюре.

  2. Вмешайте растопленный шоколад и тёплое молоко. Взбейте всё блендером до гладкости.

  3. Измельчите печенье, смешайте с маслом, выложите в формочки и хорошо утрамбуйте.

  4. Сверху распределите шоколадно-картофельную массу.

  5. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Что делает этот десерт особенным

Крахмал из картофеля придаёт текстуру, а шоколад маскирует овощной вкус. Хотите ещё интереснее? Добавьте в массу орехи, джем или замените молоко на кокосовое — получится веганская версия. Для праздника украсьте взбитыми сливками и ягодами.

Как хранить:

  • в холодильнике — до 5 дней

  • в морозилке — до месяца
    Перед подачей дайте десерту немного согреться — он станет как мусс.

Историческая справка

Добавление картофеля в сладкую выпечку — не новинка. В Швеции его используют в пряниках, а в Финляндии — в пирогах. Теперь и вы можете прикоснуться к скандинавским традициям, не покидая кухни.

Уточнения

Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Домашние животные
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся Аудио 
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Садоводство, цветоводство
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова Курская авантюра. Стратегическая ошибка Киева или политический позор? Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Последние материалы
Машинам за 10 — зелёный свет: МВД развеяло слухи
Секретарь с детства: сын Кадырова возглавил Совбез Чечни в 17 лет
Доллары сжечь, золото купить? Вот как не потерять деньги в финансовом хаосе
Готовьте чаще: этот пирог вызывает зависимость с первой вилки
Фаршированные перцы без суеты: ужин готов за полчаса
Подкормка по уму: что нужно вишне весной, а что навредит
Итальянский город, который стоит посетить, если вы любите тёмный шоколад: ремесленные традиции совершенства
Легендарные моторы СССР: ЗМЗ — мощное чудо с Заволжья
Муравьи и тараканы в ужасе от мятного апокалипсиса: ты точно об этом не знал
Идеальные бёдра — не от генетики: два эффективных упражнения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.