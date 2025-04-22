Этот способ избавит рыбный фарш от тины и неприятного привкуса

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас в холодильнике карп или толстолобик — вы уже на полпути к вкусным тефтелям или котлетам. Эти виды не только доступны, но и идеально подходят для приготовления фарша. Главное — выбрать свежую рыбу: блестящая чешуя и ярко-красные жабры подскажут, что перед вами качественный продукт.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ фрикадельки

Без костей и запаха

Начинайте с очистки от чешуи, двигаясь от хвоста к голове. Тушку промойте — никаких посторонних примесей. Филе отделяют острым ножом, не трогая мелкие кости — они останутся на хребте. Полученные половинки станут основой будущего фарша.

Ингредиенты — простые, но важные

филе рыбы

репчатый лук

чеснок

яйцо

белый хлеб

молоко

соль и чёрный перец

Хлеб замачивают в молоке на 5-7 минут — он станет воздушным и сделает фарш нежным. Лук с чесноком мелко нарезают или пропускают через мясорубку — они убирают запах тины и усиливают вкус.

Секрет в мясорубке

Все ингредиенты дважды прокручивают через мелкую решётку. Это не только делает массу однородной, но и "отсекает" оставшиеся косточки. После этого добавляют яйцо, соль, перец — и хорошо вымешивают. Массу убирают в холодильник на час: специи раскроются, а фарш станет плотнее.

Универсальная основа

Такой фарш — настоящая находка. Он подходит для запеканок, начинки в пироги, тефтелей, котлет и даже рыбных рулетов. Главное — сохраняет сочность и после обжарки, и в духовке.

Уточнения

Рыбный фарш — рыбный продукт и полуфабрикат для производства различных кулинарных изделий (рыбных колбас, сосисок, котлет, фрикаделек, фаршированной рыбы, начинок для пирогов, запеканок, пельменей).

