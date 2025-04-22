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Этот способ избавит рыбный фарш от тины и неприятного привкуса

1:41
Еда

Если у вас в холодильнике карп или толстолобик — вы уже на полпути к вкусным тефтелям или котлетам. Эти виды не только доступны, но и идеально подходят для приготовления фарша. Главное — выбрать свежую рыбу: блестящая чешуя и ярко-красные жабры подскажут, что перед вами качественный продукт.

фрикадельки
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
фрикадельки

Без костей и запаха

Начинайте с очистки от чешуи, двигаясь от хвоста к голове. Тушку промойте — никаких посторонних примесей. Филе отделяют острым ножом, не трогая мелкие кости — они останутся на хребте. Полученные половинки станут основой будущего фарша.

Ингредиенты — простые, но важные

  • филе рыбы

  • репчатый лук

  • чеснок

  • яйцо

  • белый хлеб

  • молоко

  • соль и чёрный перец

Хлеб замачивают в молоке на 5-7 минут — он станет воздушным и сделает фарш нежным. Лук с чесноком мелко нарезают или пропускают через мясорубку — они убирают запах тины и усиливают вкус.

Секрет в мясорубке

Все ингредиенты дважды прокручивают через мелкую решётку. Это не только делает массу однородной, но и "отсекает" оставшиеся косточки. После этого добавляют яйцо, соль, перец — и хорошо вымешивают. Массу убирают в холодильник на час: специи раскроются, а фарш станет плотнее.

Универсальная основа

Такой фарш — настоящая находка. Он подходит для запеканок, начинки в пироги, тефтелей, котлет и даже рыбных рулетов. Главное — сохраняет сочность и после обжарки, и в духовке.

Уточнения

Рыбный фарш — рыбный продукт и полуфабрикат для производства различных кулинарных изделий (рыбных колбас, сосисок, котлет, фрикаделек, фаршированной рыбы, начинок для пирогов, запеканок, пельменей). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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