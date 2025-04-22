Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ваш огород может стать лучшей защитой от надоедливых птиц
Спущенные колёса после шиномонтажа — сигнал, который нельзя игнорировать
Ещё одна женщина пожаловалась на сына Кадышевой: сильно хотела за него замуж
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес
Бактерии рассказывают всё: как кошки читают чужие сигналы
Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто
Доллар на дне: что стоит за его падением до минимального уровня с 2022 года
Где на кухне мёду не место — и почему это важно

Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу

2:29
Еда

В советской столовой щи были не просто "капустным супом". Это было блюдо, за которое отвечал ГОСТ — с граммами, минутами и температурой.

Щи
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щи

Варили их по инструкции, где даже количество соли и жира было рассчитано на сотни порций. И несмотря на строгость — щи получались вкусными, наваристыми и настоящими.

Как готовили щи по ГОСТу (образца 1955 и 1982 годов)

Ингредиенты на 10 порций (примерно по 250 мл):

  • Капуста белокочанная — 500 г
  • Картофель — 300 г
  • Морковь — 100 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Томатная паста — 30 г
  • Мясо с костью (чаще говядина или свинина) — 600-700 г
  • Жир топлёный или маргарин столовый — 30-40 г
  • Лавровый лист, соль, перец чёрный горошком
  • Вода — 2,5-3 литра.

Технология приготовления

1. Варка бульона. Мясо клали в холодную воду, доводили до кипения, снимали пену и варили 1,5-2 часа. Затем процеживали — и использовали только чистый бульон.

2. Обжарка овощей. Морковь и лук шинковали, пассеровали на жире 10-15 минут. Добавляли томатную пасту, слегка тушили.

3. Сборка супа. В кипящий бульон отправляли картошку, капусту, спустя 10 минут — пассировку. Варили до готовности овощей (всего около 20-25 минут). В конце — соль, перец, лавровый лист.

4. Отстаивание и подача. Щи обязательно настаивали 20-30 минут, чтобы "вызрели". Порционно разливали, сверху — ложка сметаны и зелень (если была).

Чем отличались столовские щи от домашних

  • Меньше соли и жира — всё по норме.
  • Больше капусты — она давала объём и густоту.
  • Чёткая нарезка и одинаковые куски — визуальный стандарт.
  • Иногда варили с сушёными грибами или из квашеной капусты — в пост.

Итог: строго, но с душой

ГОСТовские щи — это символ советской кухни: всё чётко, понятно, без кулинарных изысков, но с теплом и основательностью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Забудьте о стрессе, не разорившись: Болгария открывает двери в мир доступного оздоровительного туризма
Туризм
Забудьте о стрессе, не разорившись: Болгария открывает двери в мир доступного оздоровительного туризма Аудио 
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Авто
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Последние материалы
Как ваш огород может стать лучшей защитой от надоедливых птиц
Спущенные колёса после шиномонтажа — сигнал, который нельзя игнорировать
Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу
Ещё одна женщина пожаловалась на сына Кадышевой: сильно хотела за него замуж
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес
Бактерии рассказывают всё: как кошки читают чужие сигналы
Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто
Доллар на дне: что стоит за его падением до минимального уровня с 2022 года
Где на кухне мёду не место — и почему это важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.