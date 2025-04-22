Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

В советской столовой щи были не просто "капустным супом". Это было блюдо, за которое отвечал ГОСТ — с граммами, минутами и температурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Щи

Варили их по инструкции, где даже количество соли и жира было рассчитано на сотни порций. И несмотря на строгость — щи получались вкусными, наваристыми и настоящими.

Как готовили щи по ГОСТу (образца 1955 и 1982 годов)

Ингредиенты на 10 порций (примерно по 250 мл):

Капуста белокочанная — 500 г

Картофель — 300 г

Морковь — 100 г

Лук репчатый — 100 г

Томатная паста — 30 г

Мясо с костью (чаще говядина или свинина) — 600-700 г

Жир топлёный или маргарин столовый — 30-40 г

Лавровый лист, соль, перец чёрный горошком

Вода — 2,5-3 литра.

Технология приготовления

1. Варка бульона. Мясо клали в холодную воду, доводили до кипения, снимали пену и варили 1,5-2 часа. Затем процеживали — и использовали только чистый бульон.

2. Обжарка овощей. Морковь и лук шинковали, пассеровали на жире 10-15 минут. Добавляли томатную пасту, слегка тушили.

3. Сборка супа. В кипящий бульон отправляли картошку, капусту, спустя 10 минут — пассировку. Варили до готовности овощей (всего около 20-25 минут). В конце — соль, перец, лавровый лист.

4. Отстаивание и подача. Щи обязательно настаивали 20-30 минут, чтобы "вызрели". Порционно разливали, сверху — ложка сметаны и зелень (если была).

Чем отличались столовские щи от домашних

Меньше соли и жира — всё по норме.

Больше капусты — она давала объём и густоту.

Чёткая нарезка и одинаковые куски — визуальный стандарт.

Иногда варили с сушёными грибами или из квашеной капусты — в пост.

Итог: строго, но с душой

ГОСТовские щи — это символ советской кухни: всё чётко, понятно, без кулинарных изысков, но с теплом и основательностью.