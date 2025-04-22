Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу

В советской столовой щи были не просто "капустным супом". Это было блюдо, за которое отвечал ГОСТ — с граммами, минутами и температурой.
Варили их по инструкции, где даже количество соли и жира было рассчитано на сотни порций. И несмотря на строгость — щи получались вкусными, наваристыми и настоящими.
Как готовили щи по ГОСТу (образца 1955 и 1982 годов)
Ингредиенты на 10 порций (примерно по 250 мл):
Технология приготовления
1. Варка бульона. Мясо клали в холодную воду, доводили до кипения, снимали пену и варили 1,5-2 часа. Затем процеживали — и использовали только чистый бульон.
2. Обжарка овощей. Морковь и лук шинковали, пассеровали на жире 10-15 минут. Добавляли томатную пасту, слегка тушили.
3. Сборка супа. В кипящий бульон отправляли картошку, капусту, спустя 10 минут — пассировку. Варили до готовности овощей (всего около 20-25 минут). В конце — соль, перец, лавровый лист.
4. Отстаивание и подача. Щи обязательно настаивали 20-30 минут, чтобы "вызрели". Порционно разливали, сверху — ложка сметаны и зелень (если была).
Чем отличались столовские щи от домашних
Итог: строго, но с душой
ГОСТовские щи — это символ советской кухни: всё чётко, понятно, без кулинарных изысков, но с теплом и основательностью.
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