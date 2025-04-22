Сначала салат, потом десерт — и вес уходит сам: удивительно, но реально

Оказывается, дело не только в том, что именно ты ешь — но и в какой последовательности. Всё больше исследований подтверждают: так называемая последовательность приёма пищи помогает лучше контролировать уровень сахара в крови, уменьшает тягу к сладкому и даже способствует снижению веса.
Суть метода проста: нужно есть продукты в определённом порядке. Сначала — белки, полезные жиры и овощи с высоким содержанием клетчатки, а только потом — углеводы вроде белого хлеба, риса или десертов. Эта логика работает как на завтрак, так и на обед с ужином.
Например, завтрак можно построить так:
Начни с яиц (как тебе нравится — варёные, омлет или пашот)
Затем съешь немного свежих или замороженных фруктов
И только после — цельнозерновой тост, оладушек или печенье
А вот ужин, по словам доктора Лизы Шах, может выглядеть так:
Салат или тушёные овощи — в начале
Затем бургер без булки или другая белковая еда
После — немного картофеля фри
И если хочется — десерт в конце
Такой порядок замедляет опорожнение желудка, улучшает секрецию инсулина и сглаживает скачки сахара в крови. Это особенно полезно при диабете и преддиабетических состояниях, но и здоровым людям поможет избежать резких энергетических спадов и улучшить метаболизм.
"Это важно не только для веса, но и для гормонального баланса, ясности ума и устойчивого аппетита", — подчёркивает натуропат и основатель Glow Natural Wellness Мишель Сандс.
Стабильный сахар в крови - меньше риска диабета и переедания
Улучшение чувства сытости - белок стимулирует выработку GLP-1, как популярные препараты для похудения
Меньше тяги к сладкому - ровный уровень сахара снижает выброс дофамина
Снижение хронического воспаления - стабильный метаболизм = крепкий иммунитет
"Просто изменив порядок блюд, можно добиться ощутимых результатов — и не нужно отказываться от любимых углеводов", — добавляет Шах.
Это не модная диета, а понятная и доступная стратегия, которая почти не требует усилий. Главное — соблюдать порядок и быть последовательным. Даже такие небольшие изменения могут привести к большим результатам, сообщает MedPulse.
Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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