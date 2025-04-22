Сначала салат, потом десерт — и вес уходит сам: удивительно, но реально

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Оказывается, дело не только в том, что именно ты ешь — но и в какой последовательности. Всё больше исследований подтверждают: так называемая последовательность приёма пищи помогает лучше контролировать уровень сахара в крови, уменьшает тягу к сладкому и даже способствует снижению веса.

Фото: commons.wikimedia.org by Mạnh An, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фруктовый салат

Что такое meal sequencing и как это работает

Суть метода проста: нужно есть продукты в определённом порядке. Сначала — белки, полезные жиры и овощи с высоким содержанием клетчатки, а только потом — углеводы вроде белого хлеба, риса или десертов. Эта логика работает как на завтрак, так и на обед с ужином.

Например, завтрак можно построить так:

Начни с яиц (как тебе нравится — варёные, омлет или пашот)

Затем съешь немного свежих или замороженных фруктов

И только после — цельнозерновой тост, оладушек или печенье

А вот ужин, по словам доктора Лизы Шах, может выглядеть так:

Салат или тушёные овощи — в начале

Затем бургер без булки или другая белковая еда

После — немного картофеля фри

И если хочется — десерт в конце

Почему это работает

Такой порядок замедляет опорожнение желудка, улучшает секрецию инсулина и сглаживает скачки сахара в крови. Это особенно полезно при диабете и преддиабетических состояниях, но и здоровым людям поможет избежать резких энергетических спадов и улучшить метаболизм.

"Это важно не только для веса, но и для гормонального баланса, ясности ума и устойчивого аппетита", — подчёркивает натуропат и основатель Glow Natural Wellness Мишель Сандс.

Плюсы meal sequencing:

Стабильный сахар в крови - меньше риска диабета и переедания

Улучшение чувства сытости - белок стимулирует выработку GLP-1, как популярные препараты для похудения

Меньше тяги к сладкому - ровный уровень сахара снижает выброс дофамина

Снижение хронического воспаления - стабильный метаболизм = крепкий иммунитет

"Просто изменив порядок блюд, можно добиться ощутимых результатов — и не нужно отказываться от любимых углеводов", — добавляет Шах.

Это не модная диета, а понятная и доступная стратегия, которая почти не требует усилий. Главное — соблюдать порядок и быть последовательным. Даже такие небольшие изменения могут привести к большим результатам, сообщает MedPulse.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.



Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.



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