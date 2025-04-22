Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Великая стена Геркулес — Северная Корона в космосе: как её открытие изменит науку
Секрет идеальных ресниц: три недорогие туши, которые сделают ваш взгляд неотразимым
Лунный календарь не подведёт: пикировка томатов по науке и звёздам
Узнайте, как выращивать растения, которые отпугивают муравьёв из вашего сада
Эти люди просыпается отдохнувшими: названы настоящие правила сна
Бей тревогу, но мягко: 8 телесных практик, которые заменяют психотерапию
2000 км без дозаправки: безумная разработка китайской BYD
Собчак сравнила Зураба Церетели с Никитой Михалковым
Контракты под угрозой? Европейские компании скоро смогут разрывать контракты с Россией без штрафов

Сначала салат, потом десерт — и вес уходит сам: удивительно, но реально

2:31
Еда

Оказывается, дело не только в том, что именно ты ешь — но и в какой последовательности. Всё больше исследований подтверждают: так называемая последовательность приёма пищи помогает лучше контролировать уровень сахара в крови, уменьшает тягу к сладкому и даже способствует снижению веса.

Фруктовый салат
Фото: commons.wikimedia.org by Mạnh An, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фруктовый салат

Что такое meal sequencing и как это работает

Суть метода проста: нужно есть продукты в определённом порядке. Сначала — белки, полезные жиры и овощи с высоким содержанием клетчатки, а только потом — углеводы вроде белого хлеба, риса или десертов. Эта логика работает как на завтрак, так и на обед с ужином.

Например, завтрак можно построить так:

  • Начни с яиц (как тебе нравится — варёные, омлет или пашот)

  • Затем съешь немного свежих или замороженных фруктов

  • И только после — цельнозерновой тост, оладушек или печенье

А вот ужин, по словам доктора Лизы Шах, может выглядеть так:

  • Салат или тушёные овощи — в начале

  • Затем бургер без булки или другая белковая еда

  • После — немного картофеля фри

  • И если хочется — десерт в конце

Почему это работает

Такой порядок замедляет опорожнение желудка, улучшает секрецию инсулина и сглаживает скачки сахара в крови. Это особенно полезно при диабете и преддиабетических состояниях, но и здоровым людям поможет избежать резких энергетических спадов и улучшить метаболизм.

"Это важно не только для веса, но и для гормонального баланса, ясности ума и устойчивого аппетита", — подчёркивает натуропат и основатель Glow Natural Wellness Мишель Сандс.

Плюсы meal sequencing:

  • Стабильный сахар в крови - меньше риска диабета и переедания

  • Улучшение чувства сытости - белок стимулирует выработку GLP-1, как популярные препараты для похудения

  • Меньше тяги к сладкому - ровный уровень сахара снижает выброс дофамина

  • Снижение хронического воспаления - стабильный метаболизм = крепкий иммунитет

"Просто изменив порядок блюд, можно добиться ощутимых результатов — и не нужно отказываться от любимых углеводов", — добавляет Шах.

Это не модная диета, а понятная и доступная стратегия, которая почти не требует усилий. Главное — соблюдать порядок и быть последовательным. Даже такие небольшие изменения могут привести к большим результатам, сообщает MedPulse.

Уточнения

Инсули́н (от лат. insula "остров") — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос
Наука и техника
Почему астронавты теряют ногти после выхода в космос Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Забудьте о стрессе, не разорившись: Болгария открывает двери в мир доступного оздоровительного туризма
Туризм
Забудьте о стрессе, не разорившись: Болгария открывает двери в мир доступного оздоровительного туризма Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Легендарный Москвич: от народного авто до экспорта во Францию Дмитрий Плотников На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Не всё, что дешево, разваливается: 4 бюджетных кроссовера, которые умеют удивлять
Не всё, что дешево, разваливается: 4 бюджетных кроссовера, которые умеют удивлять
Последние материалы
Великая стена Геркулес — Северная Корона в космосе: как её открытие изменит науку
Секрет идеальных ресниц: три недорогие туши, которые сделают ваш взгляд неотразимым
Лунный календарь не подведёт: пикировка томатов по науке и звёздам
Сначала салат, потом десерт — и вес уходит сам: удивительно, но реально
Узнайте, как выращивать растения, которые отпугивают муравьёв из вашего сада
Эти люди просыпается отдохнувшими: названы настоящие правила сна
Бей тревогу, но мягко: 8 телесных практик, которые заменяют психотерапию
2000 км без дозаправки: безумная разработка китайской BYD
Собчак сравнила Зураба Церетели с Никитой Михалковым
Контракты под угрозой? Европейские компании скоро смогут разрывать контракты с Россией без штрафов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.